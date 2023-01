Pensione: la masterclass

Ecco la quinta e ultima puntata della masterclass sull'educazione finanziaria in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

In occasione del Mese dell’educazione finanziaria (ottobre), in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, abbiamo realizzato un progetto speciale sull'educazione finanziaria. L’obiettivo è abbattere gli stereotipi legati alle donne e alla gestione dei soldi e rispondere a tutti i tuoi dubbi. Il progetto ti ha accompagnato, settimana per settimana. Questa è l'ultima puntata ma online trovi tutte le altre.

Segui le masterclass con gli esperti che rispondono ai tuoi dubbi

Puoi seguire online le masterclass realizzate con gli esperti del Comitato, in base alle domande più frequenti che ci facciamo, arrivate in redazione attraverso i nostri social. Ecco la quinta, Pensa al domani, di Emanuela Napoli, di Covip (Servizio studi e affari internazionali).

Quinta masterclass: le pensioni integrative

Un focus sulle pensioni integrative, importante soprattutto per le donne. Le pensioni degli uomini in Europa sono il 29% più alte di quelle delle donne. A metterlo nero su bianco è un recente rapporto Eurostat, che ha analizzato i dati degli Stati membri. Quanto all’Italia, secondo l’Osservatorio statistico sulle pensioni dell’Inps, l’importo medio totale delle pensioni di vecchiaia erogate a chi è uscito dal lavoro nel 2021 è stato di 1.409 euro, ma isolando i dati delle pensionate la media mensile scende a 1.054. E in futuro il divario non potrà che allargarsi, perché il sistema di calcolo degli assegni di chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 penalizzerà doppiamente le donne. Pensare al proprio futuro previdenziale è oggi una vera e propria necessità soprattutto per le lavoratrici. Ecco perché è importante sapere come fare.

