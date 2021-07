Sedia a rotelle in aereo: gratis ma in stiva

C hi viaggia in aereo e si muove con la sedia a rotelle, non paga supplementi ma deve imbarcarla nella stiva. Se subisce danni, viene considerata come un bagaglio qualunque

Ci scrive una lettrice con disabilità, Claudia Vinciguerra, da Comiso (Rg). La sua sedia a rotelle elettrica è un dispositivo fatto su misura. «Per evitare danneggiamenti ho chiesto di portarla in cabina, ma mi hanno risposto che non è possibile» dice Claudia.

Il trasporto è gratis ma la sedia a rotelle va in stiva

Come ci hanno spiegato gli esperti del Centro europeo consumatori (ecc-netitalia.it, tel. 0644238090), le persone con disabilità possono trasportare gratuitamente in volo le sedie a rotelle manuali ed elettriche: lo prevede il regolamento europeo 1107 del 2006 che tutela i diritti di chi ha una mobilità ridotta. «Purtroppo, però, le carrozzine vanno imbarcate in stiva» spiega l’avvocato Edno Gargano, che sta seguendo la vicenda di Anita, la cui sedia a rotelle è stata danneggiata durante un volo Ryanair. «E in caso di danni il rimborso che spetta è pari a quello di un bagaglio qualunque». La cosa migliore è mettersi in contatto almeno 48 ore prima della partenza con il servizio di assistenza speciale che ogni vettore deve avere e informarsi sulla possibilità di imballare la carrozzina. Se viene danneggiata e il rimborso della compagnia aerea non soddisfa, l’unica strada è chiedere un risarcimento, facendosi assistere da un avvocato.

Le precauzioni per l'imbarco della sedia a rotelle

Dovete comunque osservare alcune precauzioni quando consegnate la vostra sedia a rotelle al banco del check-in. Tutte le parti staccabili, come la batteria, devono essere state scollegate e fissate fermamente alla sedia. È importante anche ricordarsi di isolare i due poli della batteria con del nastro adesivo per evitare un corto circuito e disattivare qualunque interruttore o centralina. Anche l’imballaggio della batteria deve rispettare determinate condizioni, ovvero deve essere resistente agli urti e all’acido della batteria e quest’ultima deve essere posta in posizione verticale e circondata da materiale assorbente. All’esterno dell’imballaggio deve essere riportata la seguente dicitura: “batteries, wet, with weelchair"; deve inoltre essere posta l’etichetta di pericolo “corrosive” e le etichette con le frecce alto-basso.

Eventuali attrezzature mediche necessarie, possono invece essere portate in cabina gratuitamente. Le regole variano a seconda della compagnia: alcune richiedono un certificato medico.