Al Piccolo Teatro Grassi di Milano si è svolta la 65ª edizione del Premiolino, un appuntamento che ha reso omaggio al giornalismo di qualità e alla libertà di stampa. La cerimonia ha premiato firme autorevoli, ricordato i reporter caduti e ribadito l’importanza dell’informazione come strumento fondamentale per una società più equa e consapevole.

Una serata per la memoria e la libertà

Il Premiolino 2025 si è aperto con un commosso ricordo dei tanti giornalisti che hanno perso la vita in nome della verità- da Ilaria Alpi a Maria Grazia Cutuli, fino a Walter Tobagi. Particolarmente toccante la menzione speciale dedicata a Viktorija Roščyna, reporter ucraina uccisa per i suoi reportage dal fronte. Un gesto che ribadisce quanto la libertà di stampa resti un bene fragile e prezioso.

Le parole della giuria

Chiara Beria di Argentine, presidente della giuria, ha sottolineato come il premio rappresenti «coraggio, indipendenza e passione», valori che in 65 anni non hanno perso forza. Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli – partner del premio – ha ricordato come il giornalismo di qualità sia «strumento di democrazia e responsabilità sociale», con un’attenzione particolare al mondo della scuola e della formazione.

I protagonisti del 2025

Il riconoscimento di quest’anno è andato a sei firme di grande autorevolezza, ciascuna capace di distinguersi per un contributo unico al panorama giornalistico. Sabrina Giannini, volto di Rai 3, è stata premiata per il coraggio con cui ha svelato i lati oscuri dell’industria alimentare. Siegmund Ginzberg, firma de Il Foglio, ha conquistato la giuria con la sua rara leggerezza e sapienza nell’affrontare i temi più complessi. Paolo Giordano del Corriere della Sera ha unito rigore scientifico e sensibilità letteraria, diventando una voce limpida e autorevole in un’epoca segnata da caos informativo.

Thomas Mackinson, de Il Fatto Quotidiano, è stato riconosciuto per l’instancabile capacità di indagare con precisione e senza compromessi. Luigi Manconi, editorialista de La Repubblica, ha trasformato la scrittura in un rifugio e in uno strumento di giustizia civile, con un’attenzione costante ai diritti fondamentali. Infine, Anna Zafesova, firma de La Stampa, è stata premiata per la lucidità e la profondità con cui ha raccontato il mondo post-sovietico e la guerra in Ucraina.

A destra Anna Zafesova, giornalista della Stampa- Credits: Serena Talento

Il premio Pirelli per la scuola

Giunto alla sua seconda edizione, il Premio Pirelli per la Scuola è stato assegnato a Gianna Fregonara e Orsola Riva del Corriere della Sera. Le due giornaliste sono state premiate per il loro impegno nel raccontare con rigore e chiarezza il mondo dell’istruzione, primo laboratorio di cittadinanza e futuro.

Una storia lunga 65 anni

Fondato nel 1960 da grandi firme come Indro Montanelli ed Enzo Biagi, il Premiolino ha visto tra i suoi vincitori personalità indimenticabili come Oriana Fallaci, Natalia Aspesi e Alberto Moravia. Oggi, sostenuto da Pirelli, continua a rappresentare uno dei riconoscimenti più ambiti del giornalismo italiano, celebrando chi difende la verità con integrità e passione.

Un brindisi alla qualità dell’informazione

La serata si è conclusa con una torta celebrativa che ha suggellato i 65 anni del premio. Un anniversario che non è solo una ricorrenza, ma un invito a proteggere la libertà di stampa come strumento essenziale di democrazia. Perché, come ricorda la giuria, il buon giornalismo non si limita a informare: ha il coraggio di scavare, domandare, e restituire al pubblico la complessità del reale.

