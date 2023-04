I naugura a Bologna Mag to Mag, il primo festival in Italia dedicato alle riviste indipendenti. Il 6 e 7 maggio esporranno 50 magazine provenienti da tutta Europa

A Bologna, in Salaborsa, il 6 e 7 maggio, arriva la prima edizione di Mag to Mag, il festival organizzato da Frab’s Magazines, con il sostegno del Comune di Bologna, che si propone di mettere in connessione il mondo dei magazine indipendenti italiani e internazionali attraverso un market, ma anche masterclass e incontri con ospiti di spicco del mondo dell’editoria indipendente.

Mag to Mag: la carta stampata non è morta

Mag to Mag vuole essere la conferma che la carta stampata ha ancora uno spazio nella comunicazione. L'evento è stato infatti creato per un pubblico di appassionati che potranno incontrare riviste poco o per niente conosciute in Italia e che, per qualità, cura e ricerca di contenuti stanno cambiando il futuro dell'editoria di nicchia.

Mag to Mag: un progetto firmato Frab's

Il format nasce dall'idea di Frab's Magazines, una realtà fondata da Anna Frabotta e Dario Gaspari. Lei è una giornalista e docente di Editoria della Moda allo IED di Milano, lui un business manager. Insieme si occupano di selezionare e fare cultura delle riviste indipendenti in Italia. Frab's è nata nel 2019 a Forlì con uno shop online (frabsmagazines.com), oggi è punto di riferimento italiano del settore. Possiede un negozio a Forlì, cura il magshop della galleria romana Contemporary Cluster e ha all’attivo vari Pop Up Mag in giro per l’Italia. Con Mag to Mag ha l’obiettivo di creare un appuntamento di riferimento nazionale per il settore dell'editoria di qualità.

Il negozio Frab's a Forlì

Il festival e le masterclass

Le riviste coinvolte spaziano in ogni ambito, dal design alla grafica alla moda, cinema, letteratura, fotografia e arte, tante sono le riviste coinvolte provenienti da diversi paesi europei, ma anche da Cina, Singapore e Stati Uniti. Destinato per lo più a un mercato giovane, all'interno del festival sarà possibile partecipare alle masterclass tenute da esperti del settore su come realizzare, stampare e distribuire un magazine, ma non mancheranno incontri dedicati a carta stampata in rapporto con moda, grafica, cinema e Asia, solo per citarne alcuni.

Gli eventi principali e il market sono completamente gratuiti e aperti al pubblico.