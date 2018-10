Il 28 ottobre il sorriso più famoso del mondo compie 51 anni: ha tre figli, un Oscar e venticinque anni di carriera alle spalle ma la diva di Hollywood è rimasta la semplice e genuina ragazza nata in Georgia, amante della natura e pronta a battersi per i suoi ideali

Il sorriso di Julia Roberts dovrebbe essere considerato patrimonio dell’umanità. Insieme alle sue lunghe gambe, ovviamente.

Il 28 ottobre l'antidiva Hollywoodiana per eccellenza compie 51 anni, con tre figli e 25 anni di carriera alle spalle (e mentre entra nelle case degli italiani sfoggiando calze, collant e leggings di un famoso brand made in Italy), taglia un traguardo importante che la annovera tra le attrici più pagate dello star system.

La carriera di Julia Roberts inizia con gli studi di giornalismo (come nel film Il rapporto Pelican) ma in seguito all'esordio del fratello Eric come attore a Hollywood, decide di trasferirsi a New York con lui e provare la strada del cinema. Partecipa ad una puntata della famosa serie tv Miami Vice, per poi apparire per la prima volta al cinema nel 1987 nel film Scuola di pompieri. Nel 1988 recita come attrice protagonista in Mystic Pizza nel ruolo di Daisy Arujo, una giovane cameriera alla ricerca del "vero amore".

Alla fine degli anni Ottanta recita nel film drammatico Fiori d'acciaio, nei panni di Shelby, una donna desiderosa di avere figli nonostante una grave forma di diabete: un'interpretazione che le procura il primo Golden Globe e la nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista. È l'inizio della scalata alla collina Hollywoodiana! Da allora la bella Julia non si è più fermata e, pellicola dopo pellicola, con un Oscar importante per la sua interpretazione di Erin Brockovich, si è guadagnata quel posto tanto ambito nell'Olimpo delle star.

L'affascinante Julia ha avuto una vita sentimentale piuttosto travagliata: dopo aver infatti lasciato l'attore Kiefer Sutherland a tre giorni delle nozze previste per l'11 giugno 1991 (sono ancora sconosciuti i motivi che l'hanno portata a questo gesto), nel 1993 sposa a sorpresa il cantante country Lyle Lovett, dal quale divorzia però dopo soli due anni. Dal 1998 al 2002 è stata legata sentimentalmente all'attore Benjamin Bratt ma sembra che l'amore vero arrivi solo alla fine del 202 quando l'attrice si sposa in seconde nozze con il cameraman Danny Moder. La coppia ha avuto tre figli, i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati nel novembre 2004 ed Henry, nato il 18 giugno 2007.

