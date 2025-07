Siamo cresciute immerse in un mondo in cui le bambine che giocavano a pallone erano “strane” e ai ragazzini che si sbucciavano le ginocchia si raccomandava di non fare le “femminucce”. Siamo diventate grandi in un Paese dove la violenza contro le donne continua a essere all’ordine del giorno. Parlare di disparità di genere per poi passare all’azione, con iniziative concrete e mirate, non può più essere un atto individuale: deve diventare una responsabilità collettiva.

Una responsabilità che non può ricadere solo sulle spalle di chi subisce discriminazioni o violenze, ma che deve essere abbracciata da tutti gli attori sociali, a partire da chi ha gli strumenti e le risorse per fare la differenza. In prima linea, ci sono le scuole, le associazioni e le reti antiviolenza, che da anni portano avanti battaglie spesso invisibili ma fondamentali.

iStock

Oggi, finalmente, si schierano al loro fianco anche aziende illuminate e sensibili al tema, che hanno compreso come la sostenibilità sociale sia parte integrante della propria missione. Dolomiti Energia è tra queste realtà pioniere: non si è limitata a operazioni di facciata, ma ha scelto di tradurre i propri valori in azioni concrete e misurabili. Con un approccio al tempo stesso pragmatico e visionario, l’azienda ha deciso di supportare un progetto innovativo dell’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, dimostrando che quando il mondo dell’impresa si muove con autenticità e determinazione può diventare un catalizzatore di cambiamento sociale.

L’azienda ha compreso che investire nella lotta agli stereotipi significa investire in una società più giusta e inclusiva. L’obiettivo non è piantare alberi, ma seminare consapevolezza: nelle classi, tra i bambini e le bambine, là dove gli stereotipi iniziano a prendere forma. Perché per costruire un futuro più equo è indispensabile cominciare presto. Possibilmente insieme.