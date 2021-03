C i siamo organizzate con il fitness a domicilio per restare in forma. E il cervello? Anche lui ha bisogno di esercizio. Se ti dimentichi tutto e fai fatica a concentrarti, mettiti al lavoro con questi giochi e con una dieta su misura per il tuo benessere mentale

Stress, insonnia, ansia. Chi più chi meno ne stiamo soffrendo tutte in questo periodo complicato. Ci sentiamo in un frullatore anche quando non c’è apparente motivo, abbiamo mille cose in testa e ce ne dimentichiamo un bel po’ per strada. La chiamano psico-pandemia, simile a uno stato d’agitazione perenne che trasforma anche i gesti quotidiani, come il ricordarsi la lista della spesa, in una battaglia perché il pensiero scappa altrove.

«La memoria è una funzione complessa» spiega Fabio Marchioretto, direttore dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (Verona) «Per tenerla attiva è importante leggere, certo, ma non basta. Occorre nutrire il cervello con rapporti sociali, contatti come una mano sulla spalla, emozioni, profumi e persino attività fisica. Tutto ciò, rappresenta uno stimolo che agisce sui processi di apprendimento e sul mantenimento di buoni livelli di memoria».

E quello che molti stanno vivendo in questo periodo certo non aiuta: ci sono la paura del contagio, la monotonia delle giornate trascorse al chiuso, i contatti solo via web. «Per far fronte alle continue situazioni stressanti, l’organismo produce una quantità eccessiva di cortisolo» aggiunge l’esperto. «E questo ormone quando è troppo può alterare il metabolismo nei neuroni dell’ippocampo, una struttura alla base del cervello».

Allora aiutiamolo almeno un po’ il nostro cervello. Ci sono 4 cose facili e perfino divertenti che possiamo fare subito.

Il workout stimolante

Per mantenere attive le connessioni tra i neuroni hai una strada facile: sottoporre il tuo cervello a nuovi stimoli. Da bambini lo facciamo continuamente, giocando. Ecco, questi sono giochi da grandi che, in più, ti divertono.

● Scegli una pagina di un numero qualsiasi di Donna Moderna. Osserva tutto per un minuto, copri, attendi un altro minuto e ricorda ciò che hai visto, visualizzandone la posizione e i colori. Inizia con poche immagini e aumenta man mano le difficoltà, scegliendo pagine sempre più fitte di figure.

● Fai questo gioco stimolante insieme a qualcuno che vive con te. Chiudi gli occhi e chiedigli di portarti un oggetto. Valutane la consistenza, la forma, l’odore toccandolo con le mani, annusandolo. Poi descrivilo usando tutta la tua immaginazione.

● Conta alla rovescia. All’inizio, parti da 100 e sottrai 5 numeri alla volta. Acquisita l’abilità e la velocità, cambia ritmo: comincia da 150, sottrai 6 numeri alla volta e così di seguito. Sei molto stanca? Concediti la sottrazione più semplice, ma non saltare l’esercizio.

● Scegli dieci parole, puntando il dito a caso sulle pagine di un libro, poi usa tutta la tua fantasia per inventare una storia.

Le idee per riposare

Il sonno aiuta il cervello a catalogare e consolidare le varie informazioni ricevute durante il giorno, formando il ricordo di ciò che abbiamo visto e vissuto.

● Vai a dormire prima di mezzanotte e per conciliare il sonno segui un rituale prima di coricarti, mantenendo sempre la stessa sequenza dei tuoi gesti. È una tecnica di rilassamento: serve a “distrarre” la mente dai pensieri negativi e dalle ansie accumulate durante il giorno.

● Sorseggia mezzo bicchiere di acqua con 40 gocce di tiglio: questa pianta aiuta a calmare l’ansia.

● Sfrutta il potere della musicoterapia: Il lago dei cigni di Ciaikovskij o il Concerto per piano nr. 2 di Rachmaninov hanno un particolare effetto rilassante sulla mente.

I cibi amici della mente

Si chiama Mind, cioè Mediterranean Dash-Intervention for Neurodegenerative Delay ed è la nostra alimentazione mediterranea, ma con un occhio di riguardo agli alimenti per il benessere della mente. Ecco quali.

● Frutta e in particolare mirtilli e melograno, ricchi di polifenoli, sostanze con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie anche a livello cerebrale.

● Verdura a foglia verde come bietole, spinaci, radicchio, lattuga. Sono ricche di sostanze che migliorano l’elasticità delle pareti di vene e arterie e la circolazione del sangue, anche nel cervello.

● Pesce azzurro. Ha un’alta concentrazione di acidi grassi Omega 3 e di DHA, un grasso “buono” fondamentale per le funzioni cerebrali.

● Legumi e in particolare le lenticchie. Sono ricchi di ferro e di vitamina B1, due sostanze che fanno bene alle strutture del cervello.

L’attività che rilassa

Lo sport fa bene al corpo ma c’è un workout che aiuta anche la mente. È l’attività aerobica: diminuisce i livelli di cortisolo e aumenta le endorfine. Per aerobico si intende ogni movimento di bassa intensità e di lunga durata. Come camminare a passo veloce, nuotare o correre su tapis-roulant.

Dedica a questo booster cerebrale 20 minuti ogni mattina, per almeno 4 giorni alla settimana.