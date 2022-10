Cristiana Capotondi mamma ma la figlia non è di Andrea Pezzi: «Gli ho chiesto di starmi accanto»

L 'attrice Cristiana Capotondi annuncia la nascita della figlia Anna e la fine dell'amore con Andrea Pezzi: «Siamo separati da un anno e mezzo ma gli ho chiesto di starmi accanto»

Mentre diventa mamma per la prima volta a 42 anni, Cristiana Capotondi annuncia che la bambina non è di Andrea Pezzi, suo compagno dal 2006, ex vj e imprenditore. Rompendo un riserbo a cui i social ci hanno disabituato (niente annunci sulla gravidanza, niente ecografie, niente pancioni, niente di niente), l'attrice sceglie l'Ansa - come ai vecchi tempi - per dare la notizia più bella e quella più brutta: l'arrivo di Anna, la sua bambina, e la fine di un amore lungo e bello.

Cristiana Capotondi è mamma

«Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere» così ha rivelato. Per poi aggiungere: «Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba». L'attrice ha scelto quindi di comunicare così, in modo sobrio, per non lasciare spazio alle architetture del gossip. Parole semplici e chiare che bucano la violenza e il rancore di tanti divorzi, amori finiti, tradimenti e lutti delle anime vip. E ci lasciano un sapore dolce: quello dei rapporti che evolvono, cambiano ma non finiscono. Quindi si può volersi bene anche dopo che la relazione è chiusa, anche dopo che uno dei due fa un figlio con un altro.

La fine dell'amore con Andrea Pezzi

Non sappiamo perché il loro amore sia giunto al capolinea. Non sappiamo quasi nulla di loro. Neanche la gravidanza era stata comunicata, ma la notizia era arrivata attraverso le solite indiscrezioni del solito gossip da un euro in edicola. Ciò che l’attrice ha spiegato all’Ansa è che i due non stanno più insieme da un anno e mezzo, la bimba appena nata non è dell’ex compagno ma i due sono in ottimi rapporti.

La richiesta ad Andrea Pezzi di starle vicina

Ecco perché Andrea Pezzi lui le è stato vicino nel periodo della gravidanza. «Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate» ha spiegato la star del cinema.

Le parole di Andrea Pezzi

Anche Andrea Pezzi ha voluto rilasciare una dichiarazione all’Ansa sulla fine dell’amore con Cristiana Capotondi e la nascita di Anna. «Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate ’21, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite» ha spiegato. «Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima».