Ecco i Paesi d’Europa che fanno più figli

T asso a 1,25 bambini per donna in Italia. Nell'Unione Europea fanno peggio solo Spagna e Malta. Ma qual è il Paese dove si fanno più figli?

L'Italia resta tra i Paesi in Europa che fanno meno figli. Nel Bel Paese il tasso di natalità è ai minimi, con 1,25 nascite per donna, un dato superiore solo alla Spagna (1,19) e a Malta (1,13).

Lo rivela un'analisi di Eurostat, che vede invece in cima alla graduatoria la Francia, con 1,84 bambini nati per donna, seguita da Repubblica Ceca (1,83), Romania (1,81) e Irlanda (1,78).

In Europa si fanno sempre meno figli

I dati pubblicati rivelano inoltre che la media europea nel 2021 si è attestata a 1,53 nascite per donna nell'Ue, per un totale di 4,09 milioni di nascite (il secondo peggior risultato dal 1960). Si tratta di un leggero aumento rispetto al 2020, quando sono nati 4,07 milioni di bambini: nel complesso, però, continua la tendenza al calo dei bambini nati nell'Ue, iniziata nel 2008 (quando le nascite erano 4,68 milioni).

Come è cambiato il tasso di fertilità?

Il tasso di fertilità è aumentato dell'8% nell'Unione Europea tra il 2001 (1,43 nascite per donna) e il 2021 (1,53 nascite per donna). L'incremento più elevato è stato registrato in Repubblica Ceca con il 59%, seguita da Romania (43%) e Slovacchia e Slovenia (entrambe 36%).

Dove si registra il calo maggiore di fertilità?

La Turchia, paese candidato all'adesione Ue e che Eurostat include nella ricerca per via del suo status di paese transcontinentale (la regione della Tracia orientale è territorio turco in Europa), ha registrato il più grande calo del tasso di fertilità in questo periodo. È sceso da 2,38 nel 2001 a 1,7 nel 2021 (-29%). Tuttavia, la Turchia è ancora all'ottavo posto su 37 paesi nell'elenco dei più alti tassi di fertilità.

Il tasso di fertilità è diminuito del 24% anche a Malta, del 16% in Finlandia, del 7% in Portogallo e del 5% nei Paesi Bassi. Più contenuto in Spagna e Francia (3%), e solo dell'1% nel Regno Unito.

Figli, a che età il primo in Europa?

L'età media delle donne che danno alla luce il loro primo figlio è di 29,7 anni nell'Ue. Età aumentata costantemente nel corso del tempo (era di 28,8 anni nel 2013).

Italia e Spagna i paesi dove l'età media delle donne alla nascita del primo figlio è più alta (31,6 anni). All'estremo opposto della classifica ci sono Bulgaria (primo figlio a a 26,5 anni), Albania (26,6) e Turchia (26,7). Così negli altri paesi: 31,2 anni in Irlanda, 31 anni in Grecia, 30,9 anni in Inghilterra e Galles, 30,1 anni in Germania e 29,1 anni in Francia.

Le madri estere e quelle native

Il numero di figli di madri nate all'estero e native varia in modo significativo in tutta Europa e va dall'1% del totale in Serbia al 65% del totale in Lussemburgo. Oltre alla Serbia, la quota di figli di madri nate all'estero è pari o inferiore al 3% in Polonia, Turchia, Lituania, Slovacchia e Bulgaria. In Italia il dato è del 21%.