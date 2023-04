Farina d’insetti: come riconosco i prodotti?

L 'Ue ha autorizzato il commercio di prodotti a farina di grillo, ma non a base di altri insetti. Occorre quindi fare chiarezza e soprattutto: come riconoscere questi prodotti? Dove trovarli? Sono già in distribuzione?

S ono preoccupata, ho letto che presto arriveranno al supermercato decine di prodotti con farina di insetti. Come li distinguo? (Angela)

Cara Angela, c’è una grande confusione su questo argomento e la tua lettera ci dà l'occasione per chiarirci le idee.

Che prodotti a base di farina d'insetti si vendono oggi?

Partiamo dai fatti: ad oggi nell’Unione europea sono in commercio quattro diverse farine di insetti. I prodotti che ne contengono sono soprattutto barrette proteiche, snack, prodotti da forno e non si trovano ancora nella grande distribuzione, se non in qualche caso sporadico. Sono invece venduti online. «Sulle confezioni degli stessi è ben evidenziata la presenza di questi ingredienti, perché chi li produce e li vende ha tutto l'interesse a pubblicizzarli» spiega Dario Dongo, avvocato esperto di diritto alimentare. «Si tratta di alimenti che vantano proprietà nutrizionali, insomma snack di nicchia, ben più costosi dei tradizionali. La normativa europea, inoltre, già prevede che le farine siano segnalate in etichetta, anche nell’elenco degli allergeni».

Cosa dice la legge italiana?

Il governo italiano ha appena emanato quattro decreti interministeriali, che impongono ai produttori, tra le altre cose, di segnalare bene in confezione il contenuto di derivati da insetti e indicarne il Paese di provenienza. I supermercati dovranno esporli in scaffali dedicati. Sarà insomma difficile confonderli.

Farina d'insetti come novel food

I regolamenti a cui si fa riferimento sono due: 2022/188 e 2023/5 che autorizzano l’immissione sul mercato, quali novel food, solo della farina di grillo: Acheta domesticus (grillo domestico) congelato, essiccato e in polvere (macinato), come snack e ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari, e polvere sgrassata di grilli (Acheta domesticus). Dal 24 gennaio 2023, solo la società vietnamita Cricket One Co. Ltd è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento a base di polvere di grillo domestico.

Gli insetti al momento destinati al consumo umano (nel resto del mondo) sono: Alphitobius diaperinus, (verme della farina minore), Acheta domesticus (grillo domestico), Locusta migratoria (cavalletta), Tenebrio molitor (larva della tarma della farina gialla essiccata).

DA SAPERE Per entrare in vigore le nuove norme dovranno avere l'ok da Bruxelles entro 3 mesi, ma non è scontato (info su: bit.ly/3ZpLjbj).