C’è stato un tempo in cui parlare di pace sembrava una cosa ridicola. Un discorso da ingenui o da bambini, tanto era enorme il tema e astratto nella sua complessità, quindi inutile. La pace era una cosa che già avevamo, un’ovvietà, come il pane e il telefonino. Ci si dimentica sempre delle cose necessarie quando le diamo per scontate, succede pure con i mariti. Per noi che siamo nati dopo la guerra, la pace è il pattern naturale della nostra esistenza. Lo sfondo su cui siamo cresciuti.

Dall’Ucraina a Gaza: il risveglio delle coscienze

Per questo ci facevano tanto ridere quelle graziose Miss Italia che interrogate sul loro desiderio più grande rispondevano: «La pace nel mondo». Si vedeva lontano un miglio che avevano in realtà sogni più terreni e elementari, e che parlavano a vanvera, tirando fuori obiettivi iperbolici per espiare il fatto di essere “soltanto belle”, e quindi ignare delle tragedie del mondo. Ignari in realtà lo eravamo pure noi, essendo le guerre in posti remoti e spesso sconosciuti, e l’eco degli spari e delle grida troppo attutiti dalla distanza per occuparcene davvero. O, almeno, fingere di interessarcene.

Poi è arrivata la Russia e il suo modo obsoleto di intendere la Storia, la sua volontaria noncuranza nel valutare le conseguenze che portano sempre le aggressioni, come continuano a ricordarci i libri di scuola. Ci sembravano un film quelle case sventrate e ridotte in macerie, i carri armati che entravano nelle città, gli uomini richiamati per la leva, le donne a scappare coi bambini. L’Ucraina ci è parsa subito vicinissima e sorella. Ma non abbastanza da portarci in piazza e spingerci a inventare degli slogan. Ci siamo limitati a fare pacchi di scarpe e di vestiti per le badanti coi familiari in quella terra. Poi, ci siamo abituati. Come ci si abitua ormai da qualche tempo a tutto ciò che perde odore e sostanza, diventando semplice passatempo immateriale da guardare sui social. La tragedia intrattiene persino più della farsa, a volte.

Per Gaza i giovani riscoprono l’attivismo

Fino a Gaza. Se il 7 ottobre del 2023, ovvero l’attacco terroristico di Hamas in territorio israeliano, è stato più un fatto mediatico che un detonatore di indignazione – benché ne avesse tutti i requisiti, avendo causato 1.200 morti e oltre 250 rapiti – la risposta insensata del governo israeliano sulla Striscia, con lo sterminio di decine di migliaia di civili, ha risvegliato le coscienze. Soprattutto dei giovani.

Possono non stupire le ragioni – l’Onu ha aperto una commissione d’inchiesta contro il premier Netanyahu, accusandolo di genocidio – ma le modalità sì. Fiumi di ragazze e ragazzi non solo sono scesi per le strade, rispolverando i simboli della resistenza – dai cori partigiani alle kefiah dei padri lasciate per anni in naftalina – ma hanno iniziato a voler capire. Ficcare il naso dentro quel “pasticciaccio brutto” che è l’annosissima crisi israelo-palestinese, leggendo, documentandosi, discutendo. Nel tentativo di farsi un’idea loro. Persino litigare per una cosa finalmente nobile e importante.

Un tempo la chiamavano utopia. La pace, rimessa in discussione, è diventata uno scopo, una missione. Una ritrovata “ragione di senso” per una generazione che sembrava indifferente e un po’ smarrita. E non per leggerezza, ma per quel vuoto che è stato generato dalla mania di essere dentro a tutto per la paura di restare fuori (gli inglesi la chiamano FOMO, fear of missing out), ma sempre navigando in superficie, mai immergendosi a fondo. Alimentando, senza volere, un dilagante nichilismo, una pericolosa afasia del cuore e del cervello.

Attivismo e politica: la nuova strada della Gen Z

Cosa accadrà ora che è stato siglato il cessate il fuoco, liberati gli ostaggi, riammessi gli aiuti umanitari? Si poseranno a terra gli striscioni? Si tornerà a giocare alla playstation? Non credo. Anche se fragile e piena di incognite, questa tregua seguita alla guerra, che ci auguriamo duratura, ha riacceso la fiamma. Dato ragione alla speranza. Rendendo chiare molte cose. La prima è che per i giovani la politica è morta, malgrado i buoni esiti delle diplomazie. Perché è bifronte, instabile, furba, regolarmente dalla parte dei forti.

Poi che ha una valida alternativa: l’attivismo. Spontaneo, intransigente, vicino alla gente. Bisogna riconoscere che senza le grandi mobilitazioni di massa, forse questa pace non sarebbe arrivata. Infine, che non dobbiamo condannare la gioventù disubbidiente e rumorosa, averne paura, addomesticarla. È l’incoscienza il suo motore. La vocazione candida e radicale alle idee non contaminate dal compromesso la sua forza. Lasciamo che gli ideali volino alto. Non sminuiamoli, non portiamoli a terra. La libertà ha fame di ossigeno.

Leggi anche Il libraio di Gaza: il romanzo che restituisce umanità alla Palestina