Pasta al glifosato, cosa c’è di vero

L 'analisi annuale de Il Salvagente sugli spaghetti di largo consumo in Italia mostra che 7 marchi su 20 contengono tracce di glifosato. È un erbicida, considerato cancerogeno dall'Oms ma ancora ammesso dalla legge entro certi limiti, rispettati da tutti i marchi italiani

È ancora polemica sul glifosato. Tracce del potente erbicida sono state trovate in 7 marche di pasta su 20 analizzate da Il Salvagente, comprese alcune che utilizzano grano 100% italiano. Secondo la rivista, in 6 casi si tratta di aziende che lavorano materia prima che proviene anche da paesi extraeuropei, come il Canada. Le importazioni canadesi, infatti, dopo una riduzione scattata nel 2016, sono tornate a crescere ed entro la fine del 2020 si stima possano raggiungere i livelli precedenti (oggi a 1,1 miliardi di chili su 2,5 importati complessivamente).

Ma il problema potrebbe riguardare anche il grano proveniente dall’Italia stessa, dove il glifosato, ritenuto «potenzialmente cancerogeno» fin dal 2015 dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), è vietato a livello industriale solo prima del raccolto e nelle aree «frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili e aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie». Come è possibile?

Glifosato nella pasta, l'indagine de Il Salvagente

L’indagine del magazine Il Salvagente indica la presenza di glifosato negli spaghetti di 7 marchi noti: Eurospin Tre Mulini, Esselunga, Garofalo, Divella, Lidl Colombino (tutte con origine del grano Ue e non Ue indicato sulla confezione), Agnesi (anche con Grano Duro 100% italiano) e Rummo (con grano proveniente da Ue, Australia, Arizona e Italia). La legge prevede un limite alla presenza del glifosato in 10 mg/kg e i quantitativi trovati nella pasta analizzata sono tutti al di sotto di questa soglia.

Il glifosato si trova ovunque

Rispetto però alle precedenti analisi, sempre condotte da Il Salvagente due anni fa, il magazine fa notare che l’erbicida non è l’unico pesticida trovato e che è in quantità superiore rispetto ai test del 2018, quando solo Eurospin e Lidl ne contenevano tracce. «Non mi stupisce perché il glifosato si trova ovunque, non solo nella pasta, ma anche in frutta, verdura o miele. La presenza nel grano è solo la punta di un iceberg sommerso nell’ambito dell’uso più generale degli xenobiotici, ossia le sostanze estranee impiegate in massiccia quantità dall’industria agroalimentare per migliorare la produzione. La tecnologia, però, dovrebbe sempre essere bio ed eco compatibile, invece spesso ci sono dubbi sul fatto che possa nuocere all’uomo e all’ambiente» spiega Francesco Balducci, medico esperto in medicina preventiva e predittiva anti-aging, che ha contribuito al libro Guida alla medicina funzionale (Edra Ed.), occupandosi degli interferenti ormonali.

Proprio questi ultimi, insieme al potenziale rischio cancerogeno, potrebbero rappresentare un problema soprattutto per i bambini.

La sostanza per ora è ammessa in Europa

La prima a classificare il glifosato come «potenzialmente cancerogeno» anche a dosi ridotte è stata l'Agenzia Iarc nel 2015. L’ente ha ritenuto il pesticida genotossico, cioè in grado di danneggiare il DNA e quindi potenzialmente di indurre il cancro nell’uomo. Ma le Agenzie europee per la sicurezza alimentare (Efsa) e la chimica (Echa) ne hanno però ammesso l’uso entro certi limiti e temporaneamente (fino al 2022), dopo un’analoga decisione dell’Agenzia per la protezione ambientale americana (Epa). Anche la Corte di Giustizia europea, intervenendo dopo le proteste di alcuni agricoltori anti ogm francesi, ha «assolto» il glifosato.

Ma perché ci sono pareri contrastanti?

Il problema nasce dal fatto che il Regolamento europeo 1107/2009 stabilisce che siano le aziende che chiedono l’autorizzazione all’uso di propri prodotti a produrre le prove sulla loro sicurezza. È per questo che nel 2017 il britannico The Guardian scoprì che il rapporto con cui l’Efsa autorizzava l’uso dell’erbicida conteneva interi passaggi della documentazione prodotta dalle aziende che ne chiedevano il via libera alla commercializzazione. «Il problema è che gli studi dovrebbero essere indipendenti. Tra i più recenti c’è quello del tossicologo Christopher Portier, ex direttore del National Toxicology Program e oggi docente presso l’Università di Maastricht, nei Paesi Bassi, che non lascia dubbi» spiega ancora Balducci. Come pubblicato dalla rivista scientifica Environmental Health, Portier ha riesaminato 13 analisi sulla possibile cancerogenicità del glifosato, concludendo che l’erbicida può causare 37 tipi di insorgenze tumorali, in particolare ai tessuti molli, della ghiandola surrenale, reni, fegato e linfomi. «Non dimentichiamo, comunque, che si tratta anche di un interferente ormonale, che può essere dannoso in particolare per i bambini» aggiunge Balducci.

Valori massimi diversi per adulti e bambini

«I bambini sono particolarmente esposti perché il loro organismo ha meno capacità detox nei confronti di alcune sostanze, cioè ha una barriera antiossidante meno efficace perché sono in crescita. Ma il problema può riguardare anche alcuni adulti, perché non siamo tutti uguali: anche nei 40enni non tutti rispondono nello stesso modo alla presenza di sostanze estranee - spiega il medico – Per questo i limiti di legge dovrebbero essere molto al di sotto di quelli biocompatibili, mentre spesso non è così». Nonostante il via libera all’impiego come diserbante, però, ci sono paesi che si sono mossi per ridurre la presenza o addirittura per eliminare il glifosato dall’agricoltura.

L'Europa eliminerà il glifosato entro il 2022

Introdotto nel 1974 dalla Monsanto (oggi acquisita da Bayer) e impiegato in modo massiccio negli anni ’90 col nome di Roundup, ora il glifosato potrebbe scomparire, almeno in alcuni paesi Ue, in vista di una possibile messa al bando entro il 2022 a livello comunitario. Il Lussemburgo è invece il primo stato europeo che vieterà il glifosato già dal 2021, mentre la Francia si è impegnata a dimezzare i fitofarmaci in agricoltura entro il 2025, stanziando 400 milioni con il piano Ecophyto.

L'Italia per ora lo ammette con limitazioni

In Italia, invece, un decreto ministeriale del 2016 ne ha limitato l’impiego – insieme ad altri prodotti fitosanitari – all’uso non agricolo «su suoli che abbiano sabbia superiore all’80%» in aree vulnerabili, come parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e zone verdi all’interno dei complessi scolastici o adiacenti a strutture sanitarie, oltre al momento antecedente la raccolta. L’erbicida, infatti, permette di eliminare parassiti e ottimizzare il raccolto e la trebbiatura. Ma queste limitazioni sono sufficienti? E chi controlla i valori limite presenti nel grano?

I consigli ai consumatori

Per ridurre al minimo i rischi, oltre a diversificare l’alimentazione, l’esperto consiglia di scegliere accuratamente i prodotti da portare in tavola: «Sarebbe sempre meglio puntare su alimenti biologici certificati e dunque privi di glifosato, non solo se si tratta di pasta, ma anche di frutta, verdura, miele o carne. In questo caso, per esempio, sarebbero da privilegiare animali nutriti con erba e fieno, e allevati a pascolo libero – spiega il medico – Per chi può contare su produttori locali, il consiglio è comunque di chiedere sempre che prodotti sono usati, perché non è escluso l’impiego di Roundup anche da parte di piccoli agricoltori». «Non è sempre facile, ma anche noi consumatori possiamo influenzare le scelte dell’industria agroalimentare, come accaduto con l’olio di palma che oggi, dopo la grande mobilitazione di qualche tempo fa, è stato eliminato dalla maggior parte dei prodotti industriali» conclude Balducci.