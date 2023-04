Il Dalai Lama a un bimbo: “Succhiami la lingua”. È polemica

L 'uscita infelice del premio Nobel per la pace durante un evento nel Nord dell'India. Poi le scuse tramite il suo account Twitter ufficiale

Prima il bacio tra le risate dei presenti, poi la richiesta shock con tanto di lingua tirata fuori. È diventato virale sui social un video in cui il Dalai Lama bacia sulle labbra un bambino e gli chiede di "succhiargli la lingua"

La scena risale al 28 febbraio, durante un evento nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala, nel nord dell'India (qui dal 1959 vive in esilio la guida spirituale dal fallimento della rivolta tibetana del 1951 contro la Cina).

L'uscita infelice del Dalai Lama

Il Dalai Lama stava dialogando con 120 studenti a completamento di un programma di formazione professionale quando un bambino si è avvicinato a un microfono chiedendogli di poterlo abbracciare. A quel punto il Premio Nobel per la pace ha invitato il piccolo a salire sul palco e, indicando la propria guancia, gli ha fatto segno di baciarlo lì. Ma non basta: "Poi penso anche qui", ha detto il leader spirituale facendo segno al bambino di baciarlo sulla bocca. In pochi secondi il Dalai Lama ha avvicinato il mento del ragazzino verso di sé i modo tale che le labbra dei due entrassero a contatto.

Le reazione dei presenti

La reazione di chi ha assistito alla scena è stata inizialmente quella di risate e applausi, che però sono andate scemando subito dopo, senza comunque fermarsi, quando la testa del bambino e del monaco si sono toccate e quest'ultimo ha tirato fuori la lingua chiedendo al piccolo di succhiargliela. Il bambino ha eseguito l'invito, prima di ritirarsi un po', come ha fatto lo stesso monaco. Il video ha fatto il giro del mondo lasciando sdegnate milioni di persone.

Le scuse del Dalai Lama

Tramite il suo ufficio spirituale tibetano, il Dalai Lama ha chiesto perdono per quanto è accaduto: "Sua Santità desidera scusarsi con il bambino e con la sua famiglia, oltre che con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato", si legge in una dichiarazione pubblicata sull'account Twitter ufficiale. Nello stesso messaggio l'ufficio della guida spirituale aggiunge che "Sua Santità prende spesso in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere".

La gaffe sulle donne

Ci si domanda se le scuse basteranno per dimenticare la vicenda. Non è la prima volta che il leader 87enne incappa in gaffe: nel 2019, l'ufficio del Dalai Lama dovette scusarsi dopo che, in un'intervista con la Bbc, dichiarò che qualsiasi futura donna Dalai Lama avrebbe dovuto essere "attraente".