Kim Kardashian protagonista di “American Horror Story”

K im Kardashian, regina dei social, si cimenta sul set. Sarà accanto a Emma Roberts nel dodicesimo capitolo di "American Horror Story"

Kim Kardashian sarà nel cast della 12esima stagione di "American Horror Story", della serie tv di culto firmata da Ryan Murphy. Imprenditrice, podcaster e icona della cultura pop, la Kardashian - che vanta l'ottavo profilo Instagram più seguito al mondo - si cimenterà sul set in un ruolo scritto appositamente per lei.

Kim Kardashian protagonista sul set

Kim Kardashian, diventata popolarissima a colpi di social e reality show, è già comparsa in alcuni cameo in "How I Met Your Mother", "2 Broke Girls" e "30 Rock". Ma stavolta sembra fare sul serio e tentare la carta della recitazione in un ruolo che, come rivela "Variety", sarà da protagonista.

Accanto a Emma Roberts

È stata la stessa star americana ad annunciare ai suoi 352 milioni di follower su Instagram la partecipazione a "American Horror Story" di Fx accanto all'attrice Emma Roberts.

Una serie di culto per la Kardashian

American Horror Story, che ha debuttato nell’ottobre 2011, ha all'attivo undici stagioni per un totale di 123 episodi. La serie tv, che ha già vinto sedici Emmy Awards e due Golden Globe, è osannata dalla critica e apprezzatissima dal pubblico. Ogni stagione presenta una trama, ambientazione e personaggi diversi. Non ci sono indiscrezioni sulla trama di questa 12esima serie di "AHS".

Il teaser della nuova stagione

Il breve video promozionale apparso sul profilo di Kim presenta una inquietante versione di "Rock-a-bye, Baby" che suona mentre vengono mostrati i nomi delle due star. Secondo il teaser, la dodicesima stagione della serie, che uscirà quest'estate, s'intitolerà "Delicate". Lo stesso trailer è stato pubblicato sull'account Instagram di Ryan Murphy Productions di Ryan Murphy, co-creatore di "American Horror Story".

"Entusiasti di avere Kim Kardashian"

"Kim è tra le star televisive più grandi e brillanti del mondo e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia AHS ", ha dichiarato Murphy a "The Hollywood Reporter".

Serie basata su un romanzo thriller

La 12esima stagione sarà basata sul prossimo libro di Danielle Valentine "Delicate Condition" in uscita ad agosto per Sourcebooks Landmark. Il romanzo è descritto come un thriller avvincente su una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non avvenga mai. In copertina, la giornalista Andrea Bartz descrive "Delicate Condition" come "l'aggiornamento femminista di Rosemary's Baby di cui tutti avevamo bisogno".

Per la star un ruolo "divertente e terrificante"

A firmare la sceneggiatura della dodicesima stagione è Halley Feiffer, veterana di "American Horror Story" e "American Crime Story". "Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, elegante e alla fine terrificante soprattutto per Kim, e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto".