Le principesse Disney sono troppo perfette? Polemica sul “naso a bottone”

B iancaneve. Aurora, la bella addormentata nel bosco. La sirenetta Ariel. Belle del film La bella e la bestia. Sono tutte troppo perfette? Su TikTok è scoppiata una polemica. Ecco i motivi

Specchio, specchio delle mie brame, chi ha il naso più bello di tutte? Su TikTok è esplosa una polemica dopo che un utente ha condiviso un video dove fa notare che le principesse Disney hanno tutte lo stesso minuscolo naso a bottone. Il tiktoker mostra le immagini di personaggi come Biancaneve, Belle, Aurora, Elsa, Anna, Ariel e Moana, ciascuna con il nasino cerchiato. Ebbene, sono tutti uguali e perfetti. Un po' troppo nell'epoca che premia la diversity. Tanto più che le streghe cattive o i personaggi malvagi hanno nasi di tutte le forme e dimensioni, completi di grumi e protuberanze, storti e che occupano gran parte della faccia.

«Vuoi sapere se una donna è malvagia? Guarda il naso»

Il video è diventato virale. Anche perché l'autore sostiene che dare alle eroine tratti del viso perfetti e ai malvagi nasi sgradevoli potrebbe mandare in confusione i bambini. Non è la prima volta che su TikTok viene affrontato questo argomento. Lo scorso anno un altro tiktoker, Robin Reaction, aveva condiviso una clip simile, dove affermava che alcune tra le prime principesse Disney avevano a malapena il naso se viste di fronte, mentre i cattivi avevano nasi orribili. «Uno dei modi più semplici per sapere se una donna sarà malvagia è guardarle il naso», aveva affermato.

Le principesse Disney confondono i bambini?

Entrambi i video hanno scatenato una discussione sulle conseguenze che rappresentare i buoni con i nasini perfetti potrebbe avere sui bambini. In molti hanno criticato il fatto che per essere una principessa Disney sia necessario avere un bel viso, oltre che indimenticabile. «Questo è probabilmente il motivo per cui ho sempre odiato il mio naso e non me ne sono mai resa conto», ha scritto una utente. Un'altra ha commentato: «L'ho notato da bambina e ho odiato questa cosa. Perché potevo trovare la forma del mio naso solo su un cattivo».

Vuoi essere una principessa Disney? Serve un bel viso

Come se non bastasse, una ex dipendente di un parco Disney ha affermato che la chiave per ottenere l'ambito ruolo da principessa nei cast dei parchi a tema è avere un «visino carino e indimenticabile». Altre attrici che avevano provato ad avere un ruolo da principessa hanno confermato.

Le principesse Disney hanno la vita troppo piccola

Non è la prima volta che le principesse Disney vengono criticate per la loro bellezza irrealistica. Uno studio del 2019, pubblicato su APA PsycNet, aveva già evidenziato il rapporto vita-fianchi delle damigelle e dei malvagi. Conclusione: le principesse Disney hanno una vita così piccola che è «quasi impossibile da ottenere naturalmente». I cattivi, invece, hanno un rapporto vita-fianchi più ampio. Il che potrebbe potenziare gli stereotipi secondo i quali «gli individui fisicamente attraenti e con una vita piccola possiedono maggiori qualità morali».

Una ossessione pericolosa?

Nel 2016, invece, la Brigham Young University ha condotto una ricerca sulla "cultura delle principesse", ovvero l'ossessione per le principesse Disney, e su come influisce sui giovani. Nello studio si legge: «Le principesse Disney rappresentano i primi esempi di esposizione all'ideale della magrezza. L'ossessione per il corpo inizia all'età di 3 e 4 anni, quando le bambine sono tutte suggestionate dalle principesse Disney».