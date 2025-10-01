Non so se vi è mai capitato di rivedere una vecchia pubblicità o un vecchio programma, magari passato in tv dalle teche Rai. Ci rimanda quasi sempre a un mondo abitato da “uomini che non devono chiedere mai”, casalinghe tarantolate che puliscono la casa facendo piroette con la scopa, vallette seminude che sgambettano e sorridono ammiccanti ai commenti galanti e non sempre opportuni dei presentatori. È il mondo in cui siamo cresciute, quello che ha plasmato le nostre menti e che oggi, grazie a lenti processi di erosione carsica, rivoluzioni silenziose intervallate da improvvise esplosioni telluriche, come quella del #MeToo, non accettiamo più. Negli spot gli uomini hanno iniziato a cucinare, sgrassare pentole, programmare centrifughe. Non è detto che siano prototipi molto diffusi sul mercato – non è detto neanche che siano i maschi che vorremmo al nostro fianco, così ricalcati sul nostro stampino, così ingabbiati in uno stereotipo costruito a tavolino che preclude le mille altre possibilità di esplorare la mascolinità “non-Alpha” – ma già il fatto che vengano raccontati significa che stiamo facendo dei passi in avanti.

Media e stereotipi di genere: tra rappresentazione e bias persistenti

I mezzi di comunicazione hanno un ruolo fondamentale nella narrazione della realtà. In un gioco di specchi la replicano e la influenzano, con un effetto di amplificazione. Per questo abbiamo deciso di dedicare il quarto e ultimo sondaggio del nostro progetto Libere e Uguali ai media, tradizionali e digitali, ben sapendo quanto possano diffondere e rafforzare pregiudizi e falsi miti o al contrario contribuire a smantellarli.

Negli ultimi anni si sta facendo un grosso lavoro per promuovere una cultura più rispettosa e inclusiva, non solo attraverso la rappresentazione delle “differenze” – nella pubblicità, nelle serie televisive, al cinema – ma anche mediante l’uso di un linguaggio più appropriato e non discriminatorio. Eppure, rivela l’indagine condotta per noi da Swg, ancora si cade in certe trappole. Per esempio, attribuendo agli uomini doti come successo, leadership, autorevolezza e circoscrivendo le donne nella sfera dell’empatia e del gossip. Col rischio di rafforzare quei bias che non solo perpetuano l’antica e ormai avariata dualità sesso forte/sesso debole, ma alimentano anche un diffuso scetticismo sulla possibilità di cambiare concretamente le cose. Per 4 italiani su 10, dice il sondaggio, per quanto ci si sforzi di dare una lettura più moderna dei generi e delle relazioni, la parità è ancora una chimera. Anzi, per il 20% degli intervistati il goffo e testardo tentativo di ribaltare i ruoli può persino risultare dannoso.

Sensibilità mancata e sensazionalismo

Se poi entriamo nella sfera della violenza di genere, vero focus della nostra ricerca, la situazione appare sconfortante. A fronte di protocolli deontologici che invitano a un’informazione corretta e consapevole, il mercato dei media che sfruttano l’attenzione morbosa per i casi di cronaca per fare audience si è allargato. Non più solo telegiornali e quotidiani, ma anche podcast, talk show, programmi dedicati. Con un effetto boomerang, secondo il 76% degli interpellati. Perché talvolta mancano la sensibilità e le competenze necessarie per trattare temi così delicati. E si finisce per sottovalutare o normalizzare i comportamenti deviati.

Rete, responsabilità e diritti: educare al rispetto per prevenire la violenza

Prova ne sono le ultime vicende dei siti sessisti, in cui migliaia di anonimi cittadini hanno condiviso immagini intime non autorizzate, talvolta contraffate, di personaggi pubblici o propri familiari, senza pensare che fosse reato. Credendo forse che ciò che accade in Rete sia meno grave. Come se fosse una terra franca dove ogni cosa è lecita e senza conseguenze. Invece le conseguenze ci sono, eccome. E possono essere drammatiche. Ce lo ha ricordato Paolo Picchio, papà di Carolina e presidente onorario della Fondazione a lei dedicata, al nostro tavolo di lavoro sul tema. Aveva 14 anni sua figlia il giorno in cui decise di togliersi la vita, schiacciata dalle offese ricevute sui social per un video girato da quelli che pensava essere amici. Da allora suo padre si batte perché i ragazzi imparino a usare la Rete in modo consapevole.

Educazione, rispetto, consapevolezza. Sono le parole che sono state più usate nel corso dell’incontro organizzato all’Università Statale di Milano, quelle su cui costruire un nuovo patto con i media. Affinché si facciano seriamente promotori di una cultura che non giustifica la violenza, non la moltiplica, ma anzi la ripudia e la combatte. Una battaglia che riguarda tutti: professionisti dell’informazione, Big Tech, creator, comuni fruitori di contenuti. E una sfida che non possiamo perdere. Perché non ha a che fare solo con le donne. Ha a che fare con la libertà e i diritti. L’essenza della civiltà.

