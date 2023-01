Paola Caruso ricoverata: “Disgrazia di mio figlio troppo grande”

P aola Caruso, ex Bonas di "Avanti un altro", lancia un messaggio dall'ospedale: "Il periodo più brutto della mia vita"

Paola Caruso torna a parlare via social dei problemi di salute del figlio e lo fa da un letto di ospedale. Troppo grande lo stress accumulato in queste settimane dalla showgirl, che ha avuto un crollo. L'ex Bonas di "Avanti un altro" non ha tuttavia mai chiarito di quale male soffra il piccolo.

"Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa"

"Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa". Inizia così il messaggio postato da Paola Caruso nelle sue storie di Instagram. Accanto allo scritto, la foto del suo braccio disteso su un letto di ospedale, dal maglione di intravvede una flebo. "Il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande... - prosegue il post della Caruso - Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto.... anzi il più brutto della mia vita e ancora continua... Ma sono umana e stavolta sono crollata...”.

Pochi giorni fa felice a Monte Carlo

Evidentemente la preoccupazione per le condizioni del piccolo Michele hanno minato l'equilibrio della 37enne di Catanzaro che ha avuto un crollo fisico ed emotivo. Non è chiaro dove la soubrette sia ricoverata. Qualche giorno fa la Caruso aveva postato su Instagram alcune foto che la ritraevano a Monte Carlo, davanti al Casinò, proprio in compagnia del figlio. Una vacanza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, con il tenero messaggio social "Noi ❤️" che non faceva di certo presagire gli sviluppi successivi.

L'inizio del calvario un mese fa

Circa un mese fa, a fine novembre, mentre si trovava a Sharm el-Sheikh, la Caruso ha scoperto che il piccolo non stava bene. Da lì in avanti per la soubrette è iniziato un periodo difficilissimo. Il rientro d’urgenza in Italia, gli accertamenti medici sul piccolo, le terapie. Non è chiaro di quale male soffra il bimbo, Paola ha parlato genericamente di “disgrazia”, senza entrare nei dettagli. "È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. - aveva scritto la Caruso - Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime".

Il silenzio social prima del crollo

Per diverse settimane Paola Caruso, assidua sui social, non aveva postato più nulla fino alla vigilia di Natale. Alcune immagini serene con Michele, che avevano fatto ben sperare i fan. Ora l'improvvisa ricaduta, che preoccupa i numerosi follower - oltre 900mila - dell'ex partecipante all’Isola dei famosi 11.

Il figlio nato dalla relazione con Francesco Caserta

Il piccolo Michele, 3 anni, è nato nel 2019 dall'unione fra Paola Caruso e l'imprenditore Francesco Caserta. La relazione fra i due sarebbe tuttavia naufragata in breve tempo. Lei ha dichiarato a più riprese che Caserta non si sarebbe mai occupato del sostentamento del figlio, lui ha replicato smentendo la versione della soubrette.

Chi è Paola Caruso

Nata il 17 Gennaio 1985 a Catanzaro, Paola Caruso è nota soprattutto per il ruolo di "Bonas" nella trasmissione "Avanti un altro", il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. La showgirl ha inoltre partecipato a "L’Isola dei famosi 11" e a "La Pupa e il Secchione 2022" condotto da Barbara D’Urso.