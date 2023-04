Per essere di buon umore stimola gli ormoni della felicità

P er migliorare il tuo umore ed essere più felice, ti basta rivedere il tuo stile di vita. Cambia alcune abitudini e prediligi specifici alimenti: è il modo giusto per stimolare naturalmente gli ormoni della felicità

Ti ritagli del tempo per coltivare le tue passioni e fai di tutto per essere felice? Se nulla ti sembra abbastanza, prova a stimolare gli ormoni della felicità: piccoli rimedi naturali possono fare la differenza (e il buon umore è assicurato). Ecco cosa fare.

Ormoni della felicità, come stare bene in modo naturale

In preda alla frenesia della routine quotidiana, persa tra le mille faccende di tutti i giorni, indaffarata tra casa e lavoro, i pensieri e le preoccupazioni sono all’ordine del giorno. È così che inizi a sentirti stanca, stressata e giù di corda. Come recuperare le energie e come ritrovare la serenità perduta? Il tuo corpo può esserti d’aiuto…

Il nostro organismo produce sostanze che possono rivelarsi dei validi antidepressivi naturali. Il merito è di quelli che comunemente vengono chiamati “ormoni della felicità”, coinvolti in processi fondamentali per il nostro benessere mentale. Si tratta di specifici ormoni che svolgono una funzione di neurotrasmettitori, permettendo quindi ai neuroni di comunicare tra loro. La produzione da parte del nostro organismo può essere favorita da uno stile di vita sano e attento. Quindi, per essere più felice ti basterà modificare alcune abitudini, dal cibo all’attività fisica.

Stimola gli ormoni della felicità, comincia con la serotonina

È la serotonina un ormone prodotto dall’organismo che ci aiuta a migliorare il nostro umore. È probabilmente il più famoso e, non a caso, si è guadagnato l’appellativo di “ormone della felicità”. Questa molecola agisce come neurotrasmettitore e regola non solo l’umore, ma anche le emozioni, la fame e il sonno. L’aumento di serotonina contribuisce a placare ansia, irritabilità e nervosismo. Per favorire naturalmente la produzione dell’ormone della felicità, bisognerebbe prediligere alimenti ricchi di triptofano. Si tratta di un amminoacido precursore della serotonina. Lo trovi in salmone, tacchino e uova, ma anche nella frutta a guscio. Non solo: banane, kiwi, prugne e ananas presentano alti livelli di serotonina.

L’endorfina

È un antidolorifico naturale e, quando rilasciata, l’endorfina riduce il dolore e lo stress. Al contempo, contribuisce a un miglioramento del benessere personale e stimola la sensazione di euforia. Per favorirne il rilascio, praticare attività fisica è la soluzione migliore. In particolare, diversi studi hanno dimostrato che la corsa è in grado di stimolare endorfina e serotonina. Quindi, se vuoi definire i tuoi muscoli, sfogare la tensione quotidiana e persino migliorare il tuo umore, una bella corsetta fa proprio al caso tuo.

La dopamina

Aumenta quando ci si trova a fare qualcosa di gratificante e agisce nel controllo di piacere e ricompensa: la dopamina gioca un ruolo importante per il nostro umore. Qualsiasi azione che provoca appagamento, compresa l’attività sessuale, ne favorisce la produzione. Quando ti manca la motivazione o quando non provi più piacere per attività che prima ti appagavano, significa che il tuo organismo non sta producendo livelli sufficienti di dopamina. Per stimolarne la produzione, cura l’alimentazione e non dimenticarti lo sport. Ma non è tutto: non tralasciare le altre attività piacevoli che ti fanno stare bene.

L’ossitocina

Prodotta dall’ipotalamo, l’ossitocina è conosciuta anche come “ormone materno”. È implicata durante il parto, stimolando le contrazioni uterine, e poi durante l’allattamento e le prime fasi di attaccamento tra mamma e figlio. L’ossitocina favorisce il rilascio di dopamina e l’eccitazione sessuale, riduce lo stress e sembra sia in grado di alimentare fiducia e altruismo. Per stimolare questo ormone, privilegia il contatto fisico. Baci, abbracci e altri gesti teneri favoriscono la produzione della sostanza da parte dell’organismo, migliorando l’umore.

Stimola gli ormoni della felicità: a cosa serve il GABA?

Si chiama acido gamma-amminobutirrico e tutti lo conoscono con l’acronimo di GABA. È un vero e proprio antistress ed è noto per essere l’ormone della serenità. Non a caso, è utile per placare il nervosismo e favorire la calma. Il GABA è un aminoacido non essenziale: ecco allora che per favorirne la produzione ti basterà prediligere alcuni alimenti. In particolare, tra gli altri, non rinunciare ai latticini fermentati e alla frutta secca.