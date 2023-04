Regno Unito, domenica allarme sui cellulari: è polemica

I l 23 aprile alle ore 15 tutti gli smartphone del Regno Unito suoneranno in contemporanea: sarà un test del nuovo servizio di allarme voluto dal governo

Domenica prossima tutti i cellulari 4G e 5G del Regno Unito riceveranno un avviso di allarme. Si tratterà di una prova a livello nazionale per testare un nuovo modo di avvisare la popolazione britannica in occasione di eventi gravi come inondazioni, incendi o altre calamità che comportino pericolo di vita per le persone. Ma non mancano le critiche all'iniziativa, che a qualcuno ricorda scenari alla George Orwell. In particolare, chi si batte contro la violenza domestica mette in evidenza un pericolo: il test potrebbe rivelare la presenza di telefoni cellulari tenuti nascosti da donne a rischio.

Un segnale di allarme di 10 secondi

Domenica 23 aprile, alle ore 15, milioni di telefoni cellulari britannici inizieranno a suonare e vibrare per un massimo di 10 secondi. Anche se i dispositivi saranno in modalità silenziosa. Agli utenti verrà richiesto di fare clic su "OK" nella schermata iniziale o di scorrere oltre prima di poter continuare a utilizzare il proprio dispositivo. Chi non desidererà ricevere l'avviso potrà escluderlo andando nelle impostazioni, anche se il governo spera che gli utenti mantengano attiva questa funzione potenzialmente salvavita.

Cosa si leggerà nel messaggio di allarme

Sullo schermo degli smartphone sarà veicolato un messaggio specifico. "Questo è un test di Emergency Alerts, - si leggerà sui device - un nuovo servizio governativo del Regno Unito che ti avviserà se c'è un'emergenza pericolosa per la vita nelle vicinanze". "In una vera emergenza, - continuerà l'alert - segui le istruzioni nell'avviso per proteggere te stesso e gli altri. Visita gov.uk/alerts per ulteriori informazioni. Questo è un test. Non è necessario intraprendere alcuna azione."

Il test nel giorno di San Giorgio

Il test si svolge in occasione di una data importante per gli inglesi, il 23 aprile. Si celebra infatti in questa data la Festa di San Giorgio, patrono d'Inghilterra. Fra gli eventi in programma, la maratona di Londra e le sfide di Premier League tra Bournemouth e West Ham e Newcastle e Tottenham Hotspur. Il governo britannico ha garantito di aver collaborato con la Federcalcio britannica e gli organizzatori della maratona per assicurarsi che l'impatto del test sia limitato.

Gli altri Paesi cha adottano alert

Già alcuni Paesi - fra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Paesi Bassi - dispongono di sistemi di allerta simili.

Il nodo delle donne a rischio violenza

Gli attivisti contro la violenza domestica hanno avvertito che il test potrebbe mettere in pericolo alcune donne, rivelando la posizione di telefoni nascosti a partner che le minacciano. Il governo ha assicurato di aver collaborato con le organizzazioni che lavorano con donne e ragazze vulnerabili per garantire che gli allarmi di emergenza non le mettano in pericolo. Se le persone hanno bisogno che il loro telefono rimanga nascosto, hanno spiegato i funzionari governativi, basta disattivare gli avvisi di emergenza nelle impostazioni o semplicemente spegnere il telefono durante il test.