Sei stressata? Lo rivela come muovi il mouse

L o sapevi che esiste un legame tra lo stress e il modo in cui muovi il mouse? Lo sostengono alcuni ricercatori svizzeri. Ecco tutto quello che hanno scoperto

Vuoi capire se la tua collega, o il tuo collega, di scrivania è stressata? Guarda come muove il mouse. Da questo semplice movimento del braccio, o del polso, possiamo trarre diverse conclusioni. Parola di un gruppo di ricercatori del Politecnico federale di Zurigo, che hanno scoperto che le persone stressate muovono il mouse in maniera diversa rispetto a quelle che non lo sono. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Biomedical Informatics.

Come è stato condotto lo studio

Lo studio ha coinvolto novanta lavoratori. Tutti sono stati esaminati nel laboratorio degli studiosi, che hanno chiesto loro di svolgere vari compiti di ufficio, come l'inserimento e l'analisi di dati o la programmazione di riunioni. Per tutta la durata del test, a metà dei partecipanti è stato concesso di lavorare indisturbati. Gli altri, invece, sono stati interrotti ripetutamente da messaggi sul cellulare, telefonate, richieste di partecipazione a colloqui o riunioni. A tutti è stata monitorata la frequenza cardiaca.

Se sei stressata muovi il mouse in maniera diversa

Il risultato dello studio ha permesso di trovare un legame tra stress e comportamento alla tastiera o con il mouse. Secondo i ricercatori, tale legame si spiega con la cosiddetta “teoria del rumore neuromotorio”. Di che cosa si tratta? Come spiegano gli stessi studiosi, l’aumento dei livelli di stress ha un impatto negativo sulla capacità del nostro cervello di elaborare le informazioni. Inoltre, influisce sulle nostre capacità motorie. La conseguenza è che chi è stressata digita sui tasti e muove il mouse in modo diverso rispetto a chi, invece, non lo è.

Un lavoratore su tre è stressato

Lo scopo dello studio condotto dai ricercatori svizzeri era proprio quello di trovare modelli per rilevare l’aumento dello stress tra i lavoratori. Pare infatti, che in Svizzera un dipendente su tre sia stressato sul posto di lavoro. Ma come muovono il mouse le persone stanche e nervose?

Se sei stressata, userai il mouse più spesso

Secondo i ricercatori le persone stressate muovono il puntatore più spesso e in modo meno preciso. Inoltre, coprono distanze maggiori sullo schermo. I lavoratori rilassati, invece, per raggiungere la loro destinazione sullo schermo percorrono percorsi più brevi e diretti. Inoltre, impiegano più tempo per farlo.

Sei stressata? Attenta agli errori

Cambia anche il modo in cui si digita sulla tastiera. In particolare, le persone stressate di solito commettono più errori durante la digitazione. Non solo: hanno la tendenza a digitare i tasti a singhiozzo, facendo molte brevi pause. Invece, i lavoratori rilassati fanno meno pause, anche se più lunghe.