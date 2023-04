L a posta del cuore. La scrittrice Chiara Gamberale risponde alle vostre lettere



«Carissima Chiara, sono single, e da circa 2 anni ho conosciuto su Facebook un uomo, single anche lui, che a causa dei vari lockdown ho potuto incontrare solo dopo mesi per un caffè. Ci piacciamo, ci sentiamo ogni giorno e lui si confida, parlando anche della sua infanzia difficile. Per me è un libro aperto, e mi piace talmente tanto che ho paura di innamorarmi e di non essere ricambiata. Non c’è mai stato nulla di fisico, neanche un bacio. Quando gli ho parlato delle mie intenzioni a voler costruire qualcosa di concreto mi ha detto che piano piano lo sto facendo sbloccare. Mi chiedo: tra di noi c’è un’amicizia approfondita, ma dopo 2 anni quanto ancora devo aspettare? Lui ne ha 42, io 34, siamo adulti, non ragazzini. E se non dovesse ingranare vorrei capirlo per andare avanti con la mia vita e conoscere altre persone». Anonima

Subito cara, dopo tutto questo tempo vissuto sospesi, forse, aspettare non basta più. Ti suggerisco di ascoltare la voce dell’impulso che ti dice di andare avanti, lasciando però una porta sempre aperta perché questi anni di confidenza non vengano buttati via. Ci hai provato, ci stai provando, e lo hai fatto nel periodo in cui ogni nostra difesa ha conosciuto il suo lato più fragile. Ma ora è così giusto e sano e santo che la tua voglia di vivere prenda la rincorsa e pure lo slancio per farlo davvero… Chissà, forse un tuo passo fuori dal vostro schema potrebbe sbloccarlo, e se così non sarà potrete comunque sempre mantenere la vostra amicizia. Nel frattempo, devi riuscire a smetterla di dare a lui la responsabilità di quello che non hai, di quello che non sei: vai nel mondo, dalla a te. E prenditi, assieme ai rischi, la pazza gioia di quello che potrai avere e potrai essere.

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)