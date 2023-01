Super nonne, la prima volta di Kim Basinger

K im Basinger sarà presto la nonna più sexy di Hollywood. Sua figlia Ireland Baldwin ha infatti annunciato di essere in dolce attesa

Kim Basinger diventerà nonna per la prima volta a 69 anni. La figlia Ireland, avuta nel 1995 con l'ex marito e attore Alec Baldwin, ha annunciato di essere incinta. L'ha fatto condividendo sui social uno scatto dell'ecografia del nascituro del quale è in attesa con il compagno musicista RAC, all'anagrafe Andre Allen Anjos.

Il post è stato accolto con entusiasmo dai follower e amici della coppia, che hanno immediatamente commentato: "Non vedo l’ora di conoscerti piccolino", ha scritto Rumer Willis, primogenita di Bruce Willis e Demi Moore. "Sto piangendo" le parole di Hailey Baldwin, cugina di Ireland e moglie del cantante Justin Bieber. "Congratulazioni amore" posta Paris Hilton. Poi il commento di Alec Baldwin, che si appresta a diventare nonno per la prima volta: "Incredibile".

No comment, almeno per il momento, da parte di Kim Basinger, icona di di stile e femminilità, da sempre tra le dive più amate di Hollywood. Forse perché l'attrice non ha mai fatto mistero di non apprezzare particolarmente l'esposizione social. In un'intervista di "Net-a-Porter, Kim Basinger ha affermato in proposito: "Non sono mai stata fatta per andare alle feste, coltivare pubbliche relazioni, stare sui red carpet. Oggi il mio mestiere passa tutto per i social, e io non riesco proprio ad essere parte di queste nuove celebrità che passano tutto il tempo a mostrare le loro chiappe a milioni di persone".

Basinger-Baldwin, vent'anni d'amore

Ireland è l'unica figlia nata dal matrimonio tra la protagonista di "9 settimane e 1/2" e l'attore e produttore Alec Baldwin. I due si sono sposati nel 1993 dopo aver recitato insieme nel film "Bella, bionda… e dice sempre sì". L'unione è durata fino al 2000 e nel 2002 è arrivato il divorzio. Una separazione non facile, caratterizzata da una lunga battaglia legale legata proprio all'affidamento di Ireland.

Kim Basinger, cosa fa oggi

Icona sexy degli anni Ottanta, Premio Oscar per "L.A. Confidential" e protagonista di pellicole cult quali "9 settimane e 1/2" e "Batman" di Tim Burton, Kim Basinger è oggi sentimentalmente legata al celebre hair stylist Mitch Stone. Animalista convinta e testimonial Peta (ente di beneficenza a tutela dei diritti degli animali), segue una dieta vegana e pratica regolarmente yoga e pilates.

Alec Baldwin, altro che nonno!

Se per Kim Basinger pannolini e biberon segneranno nei prossimi mesi un ritorno al passato (questa volta nell'inedito ruolo di nonna), non altrettanto può dirsi per il futuro nonno Alec, che lo scorso settembre è diventato papà per l'ottava volta all'età di 64 anni. La moglie Hilaria, insegnante di yoga, ha infatti dato alla luce la piccola Ilaria Catalina Irena, settima figlia della coppia.

Una vera e propria rinascita per Baldwin che che nel 2021 è stato protagonista della tragedia sul set di "Rust" costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins.