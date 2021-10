Fiori: le novità per il balcone d’autunno

D opo quasi due anni, tornano le mostre floreali e il piacere di comprare qualcosa di nuovo. Siamo andate a curiosare nei grandi vivai, alla scoperta dei trend del momento

Ci siamo perse i mercatini di primavera, per ben due volte. Ma ora si può recuperare! Dopo i primi timidi appuntamenti a settembre, a ottobre un po’ in tutta Italia si moltiplicano le mostre floreali e nei garden center scopri i trend del momento. Noi ce li siamo fatti raccontare in anteprima.

Fiori: gli esemplari più originali

L’abbinamento che va per la maggiore? Quello delle graminacee e delle erbacee perenni ornamentali. Cecilia Lucchesi di Mondorose (mondorose.it). consiglia il penniseto con i suoi pennacchi che ondeggiano al più lieve soffio di vento. «Sta benissimo con i fiorellini lilla degli aster pyrenaeus o gli anemoni autunnali, che trovi in tante varietà e colori, dal bianco al rosa, fino al rosso».

Mentre a Roberta Marchesi del Peccato vegetale (ilpeccatovegetale.it) piace la muhlenbergia reverchonii, soprattutto per il balcone perché cresce bene anche in grandi vasi ed è molto particolare con le sue spighe leggerissime e rosate. «È un trend iniziato anni fa dai paesaggisti che ora riguarda tutti. Le graminacee vanno a braccetto con le più belle margherite autunnali come l’echinacea e la rudbeckia» conferma Enrica Raganato, consigliera Aicg e titolare del Germoglio (ilgermogliocoop.it/). Mentre Andrea D’Ascola (cascinabollate.org) suggerisce un’erbacea più particolare, l’aloe africana, che trovi gialla o bicolore: è molto decorativa, resta fiorita fino a novembre e cresce bene anche sul terrazzo.

I fiori classici da premiare

Per Nicoletta Campanella, giardiniera e scrittrice (nicla-arte.org), nella tua wish list di acquisti autunnali no n deve mancare l’elleboro. Il suo splendido fiore, detto anche rosa di Natale, è uno dei pochi a sbocciare sotto il pallido sole dell’inverno. «Se, invece, cerchi un alberello, il melograno è perfetto in questa stagione con la sua chioma giallo oro e i suoi frutti rosso arancio».

Oppure il ricino, come propone Alice Cappellini (cappellinipiante.it). «In autunno si riempie di semi rosati, che assomigliano a piccoli ricci e sono molto decorativi. Poi seccano e restano sulla pianta tutto l’inverno, quando la parte aerea va a riposo». Una scelta evergreen, più romantica e femminile è la violetta. «Una piccola collezione potrebbe comprendere quelle Di Parma, Marie Louise, Conte di Brazzá e, per gli amanti delle rarità, Principe di Galles e La France» suggerisce Campanella.

Tra i classici di stagione, non possono mancare i ciclamini. «Quelli della serie djix sono tra i più nuovi e particolari, con il fiore a farfalla, e li trovi in fucsia, corallo e mattone» racconta Federico Billo (floricolturabillo.it). Ma anche le camelie a fioritura autunnale sono speciali e ce n’è una che sboccia a fine dicembre. «Si chiama sasanqua yutelide e ha fiori rosso intenso. Puoi coltivarla in vaso, a patto di tenerla al riparo dalle correnti d’aria» dice Cristiano Tibi (vivaitibi.it).

Questo è anche il momento ideale per mettere a dimora i bulbi che sbocciano in primavera e in estate. Pedro Minto di Raziel (raziel.it) è un guru in questo campo e consiglia l’anemone blanda che è resistente e dà soddisfazione perché è tra le prime a sbocciare in febbraio.

In casa punta sul terrario

Se cerchi una bella pianta da interno, Enrica Raganato consiglia il croton, che ha le foglie screziate con tutti i colori dell’autunno: le serve tanta luce e devi saperla irrigare, bagnandola solo quando il terreno è asciuttissimo. Con un po’ di manualità, puoi creare anche un piccolo terrario. Gli scrigni in vetro, con all’interno orchidee e mini felci sono un altro trend del momento.

Se vai a Bussero (Mi) nei prossimi weekend, puoi creare un bouquet autunnale di fiori perenni e graminacee (ortidellalegnana.it)

Mostre floreali: gli appuntamenti di ottobre

Dove Al castello di Paderna, Pontenure (Pc) I frutti del castello (fruttidel castello.it); nel Giardino dell’Orticoltura, a Firenze Mostra autunnale di piante e fiori (societatoscana orticultura.it)

Quando entrambi il 2-3 ottobre

Dove Nei giardini della Landriana, Tor San Lorenzo, Ardea (Rm) Autunno alla Landriana (landriana.com)

Quando 8-10 ottobre

Dove Al Parco di Villa Mimbelli, Livorno Harborea (harborea.com)

Quando 8-10 ottobre

Dove A Villa Pallavicini, Busseto (Pr) Ortocolto (ortocolto.it)

Quando 9-10 ottobre

Dove Al castello di Strassoldo di sopra, Cervignano del Friuli (Ud) Magici intrecci autunnali (castellodistrassoldo.it)

Quando 15-17 ottobre

Dove Nei garden center Aicg, in tutta Italia, Garden festival d’autunno (autunno ingarden.it)

Quando fino al 18 ottobre

Dove A Citylife, a Milano, Flora et decora (floraetdecora.it)

Quando 15-17 ottobre

Dove Al parco del castello di Masino, Caravino (To), Tre giorni per il giardino (tregiorniperilgiardino.it)

Quando 22-24 ottobre