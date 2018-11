I mercatini di Natale più suggestivi

I Mercatini originali Alto Adige Südtirol sono tantissimi ma cinque sono quelli storici e imperdibili: a Bolzano nella splendida piazza Walther, a Merano con i grandi alberi decorati e le casette di design lungo il Passirio, a Bressanone, Vipiteno e Brunico nel cuore della città vecchia. Puoi visitarli tutti e comodamente perché viene allestita una rete capillare di trasporti ad hoc durante tutto il periodo delle feste. A Bolzano non perdere la sfilata degli spaventosi “Krampus”, le tipiche maschere diavolesche che animano il mercatino l’8 dicembre, e gli appuntamenti musicali e gastronomici nel cortile di palazzo Mercantile (suedtirol.info).

Se arrivi da lontano Raggiungi i mercatini sudtirolesi con l’offerta di Trenitalia (il 50% di sconto sul biglietto di andata per chi soggiorna almeno 3 notti (suedtirol.info). Per chi arriva da Venezia e Bologna sono previsti per l’occasione 5 collegamenti al giorno con i treni Obb (megliointreno.it)