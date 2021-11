Hai mai passato un Natale così?

4 proposte per un Natale diverso dal solito

Il tour delle pasticcerie a Torino

I più famosi sono i gianduiotti ma, in tema di cioccolato e pasticcini, la capitale sabauda è una sorpresa continua, specialmente d’inverno, quando nelle vetrine spuntano marron glacé e rivisitazioni del classico panettone (turismo torino.org). Puoi unirti a un tour guidato con un critico gastronomico (2 ore e mezza, doeatbetterexperience.com). O puoi raggiungere da sola gli indirizzi da non perdere: al Caffè Bicerin dal 1763 assaggi il famoso caffè con crema di latte e cioccolato al tavolino del conte Camillo Benso di Cavour (quello sotto l’orologio, bicerin.it), mentre al n.15/b di via Cagliari c’è la fabbrica del maitre Chocolatier Guido Gobino (guidogobi no.it).

La festa per l’Avvento a Zagabria

Con la sua atmosfera da vecchia Europa, l’architettura austroungarica e i vicoli medievali di Gorni Grad, la capitale croata è la meta perfetta se cerchi un’autentica atmosfera natalizia (croatia.hr). Dal 27 novembre fino al 7 gennaio la città si veste a festa per l’Avvento e palazzi storici, musei ed edifici esibiscono scintillanti addobbi. Tra questi ci sono la galleria Klovicevi Dvori, casa dell’arte contemporanea, la torre Lotrscak del Duecento e la Tkalčićeva, vivace via dello shopping. Non ripartire senza aver assaggiato i paprenjak, biscotti speziati al pepe: gli originali li trovi nella boutique dell’ Hotel Regent Esplanade (safe stayincroatia.hr).

La crociera al sole negli Emirati Arabi

Se sogni vacanze al sole senza rinunciare a visite culturali ed esperienze gourmet, imbarcati sulla Costa Firenze per una crociera che in 11 giorni naviga verso Dubai, Abu Dhabi, Doha in Qatar, Muscat in Oman e nel Bahrain. A bordo, l’arredamento è ispirato al Rinascimento fiorentino, mentre a tavola i menu sono firmati dai famosi chef Bruno Barbieri, Angel Leòn, Hèléne Darroze. Le escursioni includono l’ingresso ad Expo 2020 Dubai, al Padiglione Italia e al Louvre di Abu Dhabi (prima partenza 17 dicembre, volo e crociera all inclusive 1.399 euro, costacrociere.it).

La cena sull’acqua a Basilea

Vista dal Reno al tramonto, quando musei e palazzi si illuminano e le strade sono avvolte dal silenzio, Basilea è ancora più magica: te ne accorgi salendo a bordo della Basler Personenschifffahrt, imbarcazione che attraversa la capitale culturale elvetica costeggiando la Cattedrale del 1091, le case del centro storico e la Torre Roche, l’edificio più alto della Svizzera. Mentre ti godi il panorama, sulla nave si serve la cena, a base di fonduta (myswitzerland.com).