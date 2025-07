Addio alla leggenda del pop Anni Cinquanta e Sessanta. All’età di 87 anni si è spenta Connie Francis, la cantante italo americana regina della scena musicale e delle classifiche Usa di metà Novecento. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Facebook dal suo amico e portavoce Ron Roberts, senza indicare le cause del decesso.

Dalle origini della carriera…

Nata a Newark, nel New Jersey, Connie cominciò a suonare a quattro anni, cantando in diversi eventi pubblici. Ad appena nove anni arrivarono le prime apparizioni in programmi tv. A 17 anni la firma su un contratto con la Mgm Records.

Avrebbe voluto studiare medicina, ma in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima registrazione prima di entrare all’università, incise una cover del brano del 1923 Who’s Sorry Now. La canzone fu trasmessa nel gennaio 1958 nel programma American Bandstand di Dick Clark che la invitò a eseguirla dal vivo. Fu la performance che diede il via alla sua carriera: Who’s Sorry Now divenne numero uno nella classifica singoli del Regno Unito e si piazzò al quarto posto negli Usa inducendo Mgm a rinnovarle il contratto.

… alle vette della classifica

Seguirono successi del calibro di Stupid Cupid, Everybody’s somebody’s fool e Lipstick on your collar. I suoi dischi divennero famosi in tutto il mondo grazie alle registrazioni in diverse lingue e al suo stile vocale, semplice e fluido, una voce potente e una naturale capacità di interpretare una vasta gamma di repertori: dagli standard del passato al rock ‘n’ roll, dal country e western alle canzoni popolari in italiano, yiddish, svedese e in una decina di altre lingue.

Tra il 1958 e il 1964, quando al suo successo fecero ombra gli emergenti complessi dei Beatles e dei Rolling Stones, Connie Francis fu la cantante più popolare degli Stati Uniti, con 40 milioni di dischi venduti. I suoi 35 successi nella Top 40 in quel periodo includevano 16 brani entrati nella Top 10 e tre numeri uno: Everybody’s Somebody’s Fool, My Heart Has a Mind of Its Own e Don’t Break the Heart That Loves You.

Pretty Little Baby conquista TikTok

Uno degli eventi più sorprendenti della carriera di Connie Francis è il ritorno in auge con il pezzo Pretty Little Baby, registrata per la prima volta nel 1962 come B-side di I’m Gonna Be Warm This Winter.

Il brano è diventato virale su TikTok nel 2025, catturando l’attenzione delle nuove generazioni e raggiungendo addirittura 27 miliardi di visualizzazioni totali su video dell’app. Spotify ha registrato 83 milioni di streaming del brano, che ha addirittura scalato le classifiche digitali, comparendo nella Billboard Global 200 e nella Digital Song Sales chart americana, oltre a raggiungere la Top 5 delle canzoni pop di iTunes negli Usa.

Francis aveva quindi aperto un profilo su TikTok per ringraziare i nuovi fan in un video in cui si era detta “sbalordita ed entusiasta” per la popolarità del brano a oltre 60 anni dalla sua uscita.

