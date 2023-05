Beautiful festeggia 9mila puntate e sbarca a Roma

P ronte a vedere Brooke e Ridge a Roma? Beautiful, la soap opera più popolare del mondo, festeggia 9mila puntate girandone sei nella Capitale. Ecco quando e chi ci sarà

Il cast di Beautiful sta per sbarcare in Italia. Più precisamente, a Roma. L'occasione? La soap opera festeggia 9mila puntate con sei nuovi episodi che verranno girati nella Capitale. Non è la prima volta che gli attori arrivano nel nostro Paese per girare nuove puntate. In passato era già accaduto quattro volte.

Una soap opera da record

Beautiful va in onda ormai da trentacinque anni e vanta più di 35 milioni di spettatori in oltre cento Paesi. È entrata nel Guinness dei Primati in quanto è la «soap opera più popolare del mondo in onda». La prima puntata è stata trasmessa sulla rete tv americana Cbs il 23 marzo del 1987. Nel tempo, Beautiful ha vinto numerosi premi internazionali. Ha collezionato quattordici nomination alla 50esima edizione degli Emmy Award per la migliore serie, migliore sceneggiatura, migliore regia. Jacqueline MacInnes Wood ha ricevuto la nomination come migliore attrice protagonista e Thorsten Kaye come migliore attore protagonista.

La trama e i personaggi di Beautiful

Beautiful è ambientato nel mondo della moda a Los Angeles. Protagonisti sono i Forrester, proprietari di una casa di moda denominata Forrester Creations. La famiglia è composta dal patriarca Eric Forrester e sua moglie Stephanie Douglas, che è morta. E dai loro figli Ridge, Thorne, Angela (morta), Kristen e Felicia. Insieme ai Forrester c'è la famiglia Logan, composta dal patriarca Stephen, sua moglie Beth Henderson, che è deceduta, e i loro figli Storm (morto), Brooke, Donna e Katie. Una delle trame principali è la storia d'amore passionale e contrastata tra Brooke Logan e Ridge Forrester. C'è poi la competizione della Forrester Creations con altre case di moda.

Il cast girerà sei puntate a Roma

Le puntate che saranno ambientate in Italia saranno in tutto sei. Verranno girate a Roma tra il 15 e il 17 maggio e andranno in onda nella primavera del 2024. Da quanto si è appreso, sul set si avvicenderanno Thorsten Kaye, che interpreta Ridge e Katherine Kelly Lang, nei panni di Brooke. Ci saranno anche Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy; Lawrence Saint-Victor nei panni di Carter; Annika Noel alias Hope; Scott Clifton nei panni di Liam e Mathiew Atkinson, che interpreta Thomas.

Tutte le volte che Beautiful è sbarcato in Italia

Come detto, non è la prima volta che il cast di Beautiful arriva in Italia. La prima volta è stato nel 1997. In quella occasione, le riprese sono state girate sul lago di Como. Due anni dopo sono stati registrati alcuni episodi a Venezia. Nel 2002, il cast ha lavorato a Portofino. Infine, nel 2012, fu scelta la Puglia e alcune puntate furono girate tra Polignano a Mare, Alberobello e Fasano.

Le puntate girate in giro per il mondo

Nel corso degli anni molti episodi sono stati girati all'estero. Nel 2007 e nel 2017 il cast si è trasferito in Australia per girare qualche puntata. Altre sono state registrate nel 2011 in Messico, nel 2014 a Dubai e Abu Dhabi e poi in Francia e Olanda. Nel 2015 è stata la volta della Danimarca. Molte puntate sono state, infine, girate nel Principato di Monaco nel 2013, nel 2014, nel 2016, nel 2017 e nel 2022.