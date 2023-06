Nuova sfida per Kristen Stewart: una commedia con la fidanzata

L a star di Twilight ha parlato del nuovo progetto da regista che include la compagna Dylan Meyer. E poi il matrimonio, assicura una fonte a loro vicina

Kristen Stewart sta progettando il suo futuro, un futuro sempre più imprescindibile dalla fidanzata Dylan Meyer.

Nuova vita da regista per Kristen Stewart

La star di Twilight ci sta prendendo gusto a stare dietro la macchina da presa. Il suo debutto da regista avverrà con l'uscita dell'atteso "The Chronology of Water", un film tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Lidia Yuknavitch, che racconta la vita turbolenta della scrittrice, un tempo promessa del nuoto. Il film si concentra sulla bisessualità dell'autrice, sui suoi problemi di dipendenza e sul suo coinvolgimento nel movimento BDS ("Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni"), a tutela dei diritti dei palestinesi.

La commedia con la fidanzata

Ancora non è stata annunciata la data di uscita nelle sale del primo film da regista di Kristen Stewart ma lei sta già pensando al secondo. In un’intervista a Interview Magazine, l'attrice nominata all'Oscar per la sua interpretazione di Lady Diana in “Spencer”, ha rivelato: “Io e Dylan stiamo scrivendo un film. È una commedia per ragazze ed è davvero stupida. Penso che vi piacerà”.

Un progetto familiare

Un nuovo progetto familiare dunque per la Stewart che si è stancata di essere affiancata da sconosciuti che poi la deludono: “Ho lavorato con così tante persone che non conoscevo e che non mi sono piaciute per così tanto tempo. È stato sicuramente prezioso, ma anche basta”, ha detto. Anche perché Dylan Meyer è una sceneggiatrice e ha già lavorato a molte produzioni come "Girl power, la rivoluzione comincia a scuola" di Amy Poehler.

Nozze in vista?

Non solo vita professionale. Kristen Stewart non vede l'ora di giurare amore eterno alla fidanzata. Dopo quattro anni di relazione, una fonte a loro vicina ha svelato a Us Weekly che il matrimonio "probabilmente verrà celebrato quest'anno". Del resto, la ex Bella Swan di Twilight l'aveva detto già due anni fa: "Ci sposeremo. Volevo ricevere una proposta e lei ha fatto tutto alla perfezione". In realtà le nozze sarebbero già saltate due volte nel frattempo: "Avevano programmato una cerimonia a Los Angeles ma ci hanno ripensato. Poi hanno pianificato un secondo matrimonio ma anche questo è stato sospeso". Che questa sia la volta buona?

Il viaggio in Giappone di Kristen Stewart e Dylan Meyer

Intanto la coppia ha appena trascorso una vacanza che sembrava una luna di miele in Giappone. L'attrice e la fidanzato hanno assistito a una sfilata per Chanel e poi hanno fatto le turiste tra Tokyo, Nara e Kyoto.