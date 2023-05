A nna Foglietta, Marco Bocci, Michela Andreozzi... Sono tantissimi gli ospiti

del Riviera Film Festival, a Sestri Levante. E ci sarà anche Donna Moderna

C’è un festival indipendente che ogni anno invita giovani registi e documentaristi ma anche affermati professionisti del settore – attori, registi, sceneggiatori, scenografi, produttori, agenti dello spettacolo – che tengono masterclass dedicate a chi vuole saperne di più sulla magia del cinema.

Riviera Film Festival: Cinema e ospiti speciali

Ci sono le proiezioni, gli incontri, gli eventi speciali, i laboratori per i più piccoli… Si chiama Riviera Film Festival (rivierafilm.org), si svolge dal 9 al 14 maggio a Sestri Levante e ci saremo anche noi di Donna Moderna, come media partner e come moderatori di alcuni incontri.

I giovani attori a Sestri Levante

Qualche nome? Il festival si apre con i giovani attori che si sono messi in luce negli ultimi anni: Ludovica Martino (Skam), Giancarlo Commare (Ancora più bello), Aurora Giovinazzo (Freaks Out e L’uomo sulla strada), Filippo Scotti (È stata la mano di Dio). Racconteranno il confronto con la fama e le emozioni, i sogni realizzati e quelli ancora nel cassetto.

Il nostro incontro con Michela Andreozzi

Michela Andreozzi

Giovedì 11 alle 16 appuntamento con Michela Andreozzi, regista, attrice, sceneggiatrice e scrittrice, che dialogherà con noi in un incontro dal titolo “La commedia è donna”. Modera Isabella Fava.

E poi Marco Bocci e Vanessa Beecroft

Ma le sorprese non finiscono qui: il regista Marco Bocci porterà in anteprima il suo film La caccia, interpretato da Filippo Nigro. Tra i super ospiti ci saranno anche l’artista internazionale Vanessa Beecroft (modera Isabella Fava venerdì 12 alle 10,30) e, in collegamento video, il musicista Moby.

Al Riviera Film Festival anche libri e serie tv

Maria Chiara Giannetta

Si parlerà poi di libri e serie tv con Fabrizio Gatti, autore di Bilal, e Antonio Scurati con il suo romanzo vincitore del Premio Strega M. Il figlio del secolo. Grande attesa per gli incontri con Anna Foglietta (nella foto sopra), che racconterà la sua carriera di attrice e il suo impegno con la Every Child Is My Child Onlus, Francesca Comencini, regista della serie Sky Django, gli amatissimi giovani protagonisti di Mare Fuori e Maria Chiara Giannetta, che parlerà della sua serie cult Blanca insieme a Fiorenza Pieri ed Enzo Paci. Vi aspettiamo!