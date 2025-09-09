È giunta al capolinea la relazione tra Afef Jnifen e Alessandro Del Bono. Dopo sei anni di legame e tre di matrimonio, la coppia ha deciso di separarsi. L’annuncio è arrivato dalla stessa Afef, che ha comunicato pubblicamente la scelta di mettere un punto alla loro unione. Nessuna possibilità di ripensamento né dichiarazioni ambigue: la decisione appare definitiva e condivisa. La ex modella ha parlato di un percorso giunto alla fine, ringraziando per il tempo trascorso insieme e confermando l’intenzione di proseguire su cammini diversi, ma nel rispetto reciproco.

L’ultima vacanza insieme di Afef e Alessandro

A nulla è servito il recente soggiorno estivo alle isole Eolie per riaccendere la sintonia. I due avevano trascorso alcuni giorni in barca, navigando in compagnia di amici tra le acque cristalline di Stromboli, Panarea, Salina e Lipari. Un viaggio che si è poi concluso con una tappa in Tunisia, terra d’origine di Afef. Tuttavia, al rientro, la coppia ha preso una decisione definitiva. Quel momento di pausa e riflessione, anziché risolvere le divergenze, ha portato alla consapevolezza che la loro relazione non poteva più proseguire.

Un matrimonio iniziato con grande entusiasmo

Afef Jnifen e Alessandro Del Bono si erano sposati nel 2021 con una cerimonia in Costa Azzurra, a Saint-Tropez. L’unione era stata preceduta da una proposta romantica avvenuta due anni prima, durante l’estate del 2019, nella cornice suggestiva di Positano. Un anello prezioso aveva suggellato l’impegno, e l’entusiasmo iniziale sembrava preludere a una lunga storia insieme. L’imprenditore e la ex modella avevano mostrato negli anni una certa complicità, apparendo uniti in occasioni pubbliche e viaggi esclusivi, tra shopping e vacanze di lusso.

Quattro matrimoni alle spalle per Afef

Per Afef si tratta del quarto divorzio. Prima di Alessandro Del Bono, l’ex modella era stata sposata con Marco Tronchetti Provera, dal quale si era separata nel 2018 dopo un matrimonio durato diciassette anni. L’imprenditore è il padre di Giovanni Tronchetti Provera, legato oggi a Chiara Ferragni, e cugino di secondo grado di Nino Tronchetti Provera, attuale compagno di Michelle Hunziker. Ancora prima, Afef aveva avuto due altri mariti: in giovane età era convolata a nozze con un vicino di casa, e in seguito con l’avvocato Marco Squattriti, padre di suo figlio Samy.

Un addio consapevole e nuova fase per entrambi

Nonostante la delusione che ogni separazione comporta, il tono con cui Afef ha comunicato la rottura lascia intendere che si tratti di una decisione maturata nel tempo, lucida e condivisa. Nessuna polemica, nessuna recriminazione: solo la constatazione che la storia è giunta alla sua naturale conclusione. I due, entrambi molto riservati, hanno preferito non scendere nei dettagli, mantenendo un profilo sobrio e rispettoso. Ora, sia Afef Jnifen che Alessandro Del Bono si preparano a intraprendere un nuovo capitolo delle rispettive vite. La fine del matrimonio non cancella il percorso condiviso, né i momenti importanti vissuti insieme, ma segna l’inizio di una nuova fase personale. La ex modella continuerà a dividersi tra progetti professionali e affetti familiari, mentre l’imprenditore manterrà un profilo discreto, come da sempre ha scelto di fare.