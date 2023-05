Harry e Meghan a cena con le star di Hollywood smentiscono la crisi

U n lussuoso ristorante di sushi scelto da Harry e Meghan per incontrare Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow con i rispettivi mariti

Prima uscita pubblica per Harry e Meghan dopo l'incoronazione di Carlo III. Il duca e la duchessa del Sussex hanno cenato in un lussuoso ristorante di sushi a Montecito, nell'esclusiva contea californiana di Santa Barbara, in compagnia di due star di Hollywood: Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow. La circostanza pare smentire l'ipotesi, circolata sui tabloid, su una pesante crisi coniugale fra Harry e Meghan.

Con Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow

Harry e Meghan sono stati paparazzati venerdì scorso fuori dal ristorante stellato assieme a Cameron Diaz e al marito Benji Madden, chitarrista solista della band Good Charlotte. Secondo quanto riporta "Page Six" alla cena hanno partecipato anche Gwyneth Paltrow e suo marito, il produttore televisivo Brad Falchuk, nonché Whitney Wolfe Herd - amministratore delegato di Bumble - con il marito Michael Herd, un texano erede di una famiglia di petrolieri. Soltanto una cena fra amici oppure un meeting organizzato per discutere di progetti lavorativi futuri?

Locale esclusivo per Harry e Meghan

Per questa cena mondana, i Sussex hanno scelto l'esclusivo Sushi Bar Montecito Inn, sulla Coast Village Road, dove lo chef Phillip Frankland Lee propone la propria cucina giapponese in 17 portate (costo 165 dollari a persona). E' la prima volta che Harry e Meghan sono stati visti in pubblico da quando il duca del Sussex è tornato da Londra dove - il il 6 maggio scorso - ha assistito all'incoronazione di suo padre, re Carlo III.

I look di Harry e Meghan

Meghan, 41 anni, indossava un abitino corto marrone a maniche lunghe, con sandali aperti abbinati. Borsa a secchiello bianca, orecchini d'oro e capelli riuniti in una lunga coda di cavallo. Harry, 38 anni, indossava jeans bianchi, una maglietta nera e scarpe color sabbia.

Nessuna crisi fra i Sussex

Stando alle foto che vedono i Sussex sorridenti e distesi, l'ipotesi di una crisi fra i due ventilata negli ultimi mesi sembra improbabile. Così come quella di una gravidanza di Meghan Markle. Alcune voci avevano infatti ipotizzato che la duchessa avesse disertato l'incoronazione di Carlo proprio per un suo ipotetico stato interessante. Una congettura che non starebbe in piedi, sia perché dalle foto non si nota alcun "pancino sospetto" sia per la scelta di cenare in un ristorante di sushi, essendo i cibi crudi tipicamente evitati dalle donne incinte.

Le vecchie voci su Harry e Cameron

Nel 2011 erano circolate delle voci su una presunta relazione fra Harry e Cameron Diaz. I due si sarebbero frequentati dopo essersi incontrati in un'esclusiva palestra da 3.500 sterline l'anno a South Kensington, a ovest di Londra. Ma il duca, nella sua controversa biografia "Spare" uscita all'inizio di quest'anno, ha negato qualsiasi liaison passata con l'attrice. Per quanto riguarda la Paltrow, si dice che Meghan sia stata ispirata dal suo marchio Goop quando lanciò il suo blog di lifestyle "The Tig", chiuso poi nel 2017.