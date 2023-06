Leonardo DiCaprio: è Meghan Roche la nuova fiamma?

L 'attore premio Oscar è stato paparazzato a bordo di uno yacht extra lusso in compagnia di una nuova ragazza che ha 26 anni in meno di lui

Leonardo DiCaprio avrebbe un flirt con Meghan Roche, una modella di 26 anni in meno di lui. È questo l'ultimo scoop legato all'attore di Hollywood, da sempre al centro del gossip per le sue numerose frequentazioni con ragazze bellissime e giovanissime.

Chi è Meghan Roche

La nuova presunta fiamma di Leonardo DiCaprio si chiama Meghan Roche, ha 22 anni, è nata e cresciuta in Pennsylvania e ha iniziato a 15 anni la carriera da modella fino a diventare presto il volto di campagne internazionali come quella di Givenchy nel 2017. Merito di una bellezza sofisticata ed esaltata da occhi di un azzurro intenso. Vive a New York ma lo scorso week-end era in Sardegna per un matrimonio, come ha rivelato lei stessa in alcuni scatti condivisi su Instagram.

L'avvistamento di DiCaprio e Meghan Roche

E proprio al largo della Sardegna, a bordo di uno yacht extra lusso, che Meghan Roche è stata avvistata insieme a Leonardo DiCaprio. Anche l'attore premio Oscar era tra gli invitati alle nozze esclusive in Costa Smeralda di Helly Nahmad, figlio di un noto mercante d'arte e la modella Madison Headrick. E dopo i festeggiamenti, è salito in barca con alcuni amici per godersi qualche giorno di relax tra la Sardegna e le Baleari, tra cui la bella Meghan. Quanto basta per far scattare i rumors.

DiCaprio tra film in uscita e nuovi amori

Leo ha presentato al Festival di Cannes il film "Killers of the Flower Moon" insieme al regista Martin Scorsese e a Robert De Niro. La sua carriera va a gonfie vele, nonostante in questi anni sia stato parecchio distratto da storie più o meno importanti. Quella più lunga è stata con la top model israeliana Bar Refaeli, durata dal 2005 al 2011. Poi tanti flirt veri o presunti gli sono stati attribuiti, da Camila Morrone a Gigi Hadid, da Victoria Lamas fino a Irina Shayk, con la quale è stato fotografato al Coachella, in California questa primavera.

Di Caprio e Meghan Roche solo amici?

Una fonte ha però rivelato al sito Page Six che DiCaprio e Meghan Roche non sono "romanticamente coinvolti". Anzi, la modella starebbe frequentando un amico dell'attore, anche lui presente sullo yacht. Ma DiCaprio non farà certo annoiare i fotografi nei prossimi mesi: la caccia al nuovo flirt estivo di Leo è appena iniziata.