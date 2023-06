Megan Fox soffre di dismorfismo corporeo: “Mai amato il mio corpo”

L 'attrice statunitense star di Transformers confessa la sua incapacità ad accettare il suo aspetto fisico

La bellezza di Megan Fox è oggettivamente indiscutibile. Eppure la prima a metterla in discussione è proprio l'attrice stessa.

La confessione

La star di Transformers era sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit che mostra il suo fisico perfetto tra le onde. Ma la sua confessione rilasciata alla rivista sembra andare da tutt'altra parte. "Non mi vedo mai come mi vedono gli altri. Non c'è mai stato un momento nella mia vita in cui ho amato il mio corpo, mai e poi mai", ha detto Megan Fox. Parole che hanno fatto subito il giro del web, suscitando stupore.

La malattia di Megan Fox

La considerazione che l'attrice ha di sé nasconde in realtà una vera e propria malattia, sconosciuta a molti. Si tratta di dismorfismo corporeo o dismorfofobia, un disturbo psichiatrico caratterizzato da un'eccessiva preoccupazione per un difetto fisico non presente o soltanto minimamente osservabile da altri. E le successive dichiarazioni rilasciate dalla Fox vanno proprio in questo senso.

L'ossessione fin da piccola

"Quando ero piccola, avevo un'ossessione che mi portava a fissare sempre lo stesso difetto. Non so se dipenda dal fatto che sin da giovane ho avuto subito consapevolezza del mio corpo", ha ammesso a Sport Illustrated. Una malattia con cui convive da molto tempo quindi e che cerca di combattere, provando ad accettare il proprio corpo. Anche se non è stato facile, come ha raccontato già due anni fa: “Possiamo guardare qualcuno e pensare che quella persona, essendo tanto bella, abbia una vita facile. Ma molto probabilmente non si vedrà in quel modo”.

Il ritorno di fiamma con Machine Gun Kelly

Chissà che la Fox non possa ritrovare un po' di serenità dal ritorno di fiamma con Machine Gun Kelly. Dopo essersi ufficialmente lasciati tre mesi fa, l'attrice e il cantante di “Emo girl” hanno partecipato insieme a un evento a Londra. Quanto basta per scatenare il gossip e far felici i fan della coppia.

La nuova avventura di Megan Fox tra i "Mercenari"

Anche a livello professionale, Megan Fox può sorridere. L'attrice è il nuovo arrivo nel cast stellare de "I mercenari 4", l'ultimo capitolo della saga action diretta da Scott Waugh in arrivo al cinema il 21 settembre.