“Ora d’aria per mami”: haters contro Aurora Ramazzotti

I l post di Aurora Ramazzotti ha scatenato gli haters e la replica non si è fatta attendere

Chi dice che una mamma debba dedicarsi esclusivamente al proprio bambino? Chi dice che non possa - alle volte - concedersi del tempo libero? Lo pensano, forse, gli haters che si sono scatenati contro Aurora Ramazzotti: ecco cos'è successo.

Il post di Aurora Ramazzotti

"Ora d’aria per mami", ha scritto la figlia di Michelle Hunziker a corredo di alcune foto che la ritraggono nel cuore di Milano in una giornata di sole. Sono bastate poche parole per scatenare l'ira degli haters.

C’è chi attacca la neomamma in quanto "privilegiata": secondo alcuni follower, infatti, a differenza di molte madri affaccendate tra casa e figli, lei può permettersi di uscire poiché ha aiuti con il bambino. Ma c'è anche chi la difende, sottolineando che le mamme hanno tutto il diritto di ritagliarsi del tempo pe sé stesse.

La replica

Contro gli attacchi ricevuti si è scagliata la stessa Aurora, che con la sua consueta ironia ha saputo rispondere per le rime ai soliti leoni da tastiera, che spesso gettano rabbia e frustrazione addosso a chi non ha nulla a che fare con loro...

La giovane di casa Ramazzotti ha prima pubblicato un post sul suo profilo Instagram, che la ritrae al supermercato con il piccolo Cesare. "Vicini vicini", si legge nella caption. Si tratta forse di una frecciatina?

Poi ha condiviso alcune riflessioni attraverso delle Instagram stories. «Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto “ora d’aria” e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e so’ andata a farmi i fatti miei in giro». Pur ribadendo che le mamme ne hanno tutto il diritto, Aurora ha precisato: «La cosa divertente è che ho scritto "ora d’aria" perché sono uscita di casa. Ma Cesare era proprio di fianco a me, quindi stanno litigando per niente».

A chi le dice «mio figlio ha 21 anni e io ancora non ho mai preso un’ora d’aria», la figlia di Eros e Michelle risponde: «Sono scelte. Poi un giorno parleremo del fatto che se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale». Poi punzecchia: «5 minuti per scrivere sta minc***ta li hai trovati però. A sto punto potevi fare stretching che ossigena il corpo».

Inoltre, ha sottolineato: «Penso che qualsiasi madre abbia già un senso di colpa intrinseco che non necessita del carico da 1000 della sciura di turno». Insomma, è davvero necessario dare spiegazioni sulla propria vita da mamma? Bisogna davvero giustificare un'uscita? Se il bambino sta bene ed è in buone mani, perché una mamma non dovrebbe prendersi del tempo per sé?