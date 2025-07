Arriva la nuova stagione della nostra serie podcast Svolte

Quante volte ti hanno detto: «Non farlo!», «Non rischiare», «Non sei in grado», «Non pretendere», «Non è il caso», «Non provarci», «Non ne vale la pena». In un mondo che ci vuole accomodanti, prevedibili, “a posto”, decidere di seguire la propria testa può sembrare un atto di ribellione. E forse lo è. Perché gli stereotipi, quelli che ci vogliono brave ma non troppo ambiziose, decise ma non scomode, libere ma entro certi limiti, sono ancora ovunque. A volte li sentiamo addosso come un vestito cucito da qualcun altro. Altre volte ci conviviamo senza accorgercene, finché un giorno qualcosa ci sveglia. Una svolta, appunto.

In questa nuova stagione di Svolte – Storie di donne che hanno fatto di testa loro, realizzata in collaborazione con Jeep e raccontata da Carolina de’ Castiglioni, abbiamo raccolto le voci di tre donne che hanno scelto di rompere gli schemi e prendersi lo spazio che meritano. Donne che non hanno avuto paura di cambiare strada, anche quando significava mettersi in discussione, sfidare aspettative o partire da zero. Le loro storie parlano di coraggio, identità e libertà. Ma soprattutto ci ricordano che, per cambiare le cose, bisogna cominciare a farlo di testa propria. Seguici! E segna in agenda le prossime uscite che saranno il 17 e il 24 luglio.

Primo episodio – Valeria

La storia di Valeria non è comoda né lineare. È una di quelle vite che si costruiscono a strati, tra strappi e ricuciture, tra ciò che si è dovuto fare e ciò che si è scelto. Classe 1966, Valeria ha passato anni a mettere insieme pezzi: famiglie, traslochi, lavori, silenzi. E poi, a 50 anni, ha deciso che non voleva più accontentarsi di poco. Non trovava nessuno che le somigliasse sulle riviste e allora ha scelto di diventare lei quel volto. Ha iniziato a fare la modella, quando nessuno se lo aspettava, e proprio per questo con ancora più forza. Perché esserci, per lei, era già un atto rivoluzionario. La sua è una storia di svolta vera: Valeria ha tolto il freno a mano, ha cambiato marcia e ha imboccato la sua strada, tutta nuova. Senza chiedere il permesso a nessuno. È per questo che l’abbiamo scelta come una delle protagoniste della nuova stagione di Svolte – Storie di donne che hanno fatto di testa loro, la nostra serie podcast che racconta di chi ha abbattuto stereotipi, ha scelto la propria strada e ha preso in mano la propria vita con coraggio e libertà. Ascolta la sua testimonianza!

La puntata di oggi è realizzata in collaborazione con Jeep, un brand che crede che la vera libertà inizi quando si smette di seguire la strada tracciata e che per questo ha sposato il nostro progetto Libere e uguali. Per una nuova idea di parità.