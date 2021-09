L o yogurt può essere alla base di tante ricette naturali di bellezza. Scopriamone alcune

4 modi per usare lo yogurt come rimedio naturale

Lo yogurt ha tantissime proprietà, non solo se usato come alimento ma anche come prodotto naturale per la cura del corpo. Scopriamo come utilizzare questo ingrediente nella preparazione di vere e proprie ricette di bellezza e benessere.

Durante l'estate le creme rischiano di non asciugarsi e creare sulla pelle un antipatico effetto appiccicoso. Hai mai pensato di ovviare il problema con lo yogurt? Puoi usare semplicemente un barattolo di yogurt, anche scaduto, oppure mescolare in una ciotola yogurt e qualche goccia del tuo olio naturale preferito, per esempio al germe di grano, ideale per l'elasticità, olio di avocado, leggero e ricco di vitamina E, o la varietà che preferisci, per creare creme e maschere fai da te.

Composto per massaggio idratante

Quando sei nella doccia massaggia sulla pelle umida il composto, dalle caviglie al viso. Lascia agire per qualche istante, poi sciacqua: grazie alle proprietà dello yogurt sentirai la pelle fresca e idratata senza ulteriore bisogno di creme.

Impacco per capelli

Ecco come preparare un facile impacco per i capelli, soprattutto quando sono stressati, secchi o appesantiti dallo smog. Ti basta massaggiare sul cuoio capelluto lo yogurt, meglio se bianco e intero, distribuendolo sui capelli e tenere in posa per 30 minuti circa.

Ami il profumo del cocco? In una ciotola mescola yogurt, uno o due cucchiai di olio di cocco e due cucchiai di miele: nutriente e purificante rispetto i danni dovuti all'inquinamento, questa maschera ti aiuterà a mantenere i capelli più lucidi e puliti.

Maschera nutriente

Desideri una maschera che nutra e idrati viso e corpo? In una ciotola mescola un barattolo di yogurt e qualche cucchiaio di miele, cicatrizzante e dalle proprietà rigeneranti per l'epidermide.

Questa semplice maschera è adatta anche per la pelle sensibile e danneggiata dagli eventi atmosferici. D'inverno aumenta la quantità di miele e usa lo yogurt di modo che il composto possa scivolare con facilità sulla pelle: grazie alle proprietà del miele i piccoli tagli della pelle e le abrasioni guariranno in un attimo.

Durante la bella stagione usa una percentuale più alta di yogurt e solo una piccola parte di miele; lascia agire sulla pelle per una decina di minuti, otterrai una carezza lenitiva e dolcissima.

Crema mani

In una ciotola mescola yogurt e succo di limone fresco: massaggia insistendo su unghie e dita e lascia riposare per 15 minuti, prima di sciacquare con acqua tiepida. Le mani saranno in un attimo più morbide e belle.

In alternativa puoi utilizzare un composto con yogurt e miele: lascia il preparato in frigorifero per qualche ora, assumerà la consistenza di una crema.

E mentre ti concedi un momento di relax dedicandoti alla tua beauty routine, lo yogurt può essere l'alternativa light se hai voglia di dolce, per esempio dopo cena al posto di biscottini o caramelle.