Ecco alcune ricette fai da te per creare maschere di bellezza totalmente naturali. Provare per credere!

Scopri come creare delle maschere di bellezza fai da te per il viso sfruttando le proprietà di ingredienti naturali quali il limone, purificante e astringente, e il miele, alleato di salute e bellezza fin dall'antichità.

Maschera idratante viso fai da te

In una ciotola versa l'albume di un uovo, da spalmare su viso e collo picchiettando delicatamente con i polpastrelli. Puoi aggiungi succo di limone, astringente e detossinante. Grazie al contenuto di vitamina C e collagene, anche il kiwi, ricco di antiossidanti, aiuta a contrastare la formazione delle rughe mantenendo la pelle elastica e giovane. Mescola la sua polpa a un cucchiaio di miele, aggiungi yogurt, limone fresco e spalma sul viso, lasciando agire per qualche minuto.

Una ricetta naturale per una coccola beauty da ripetere nella quotidianità? Schiaccia una patata bollita, ricca di amido, e in un piatto aggiungi yogurt e olio (perfetto l'olio di karitè, altamente nutritivo), poi massaggia sulla pelle, attendi 15 minuti e sciacqua con acqua tiepida.

Maschera viso illuminante fai da te

Hai poco tempo ma senti la pelle stanca e opaca? Ecco una velocissima maschera fai da te illuminante per il viso: in una ciotola mescola qualche cucchiaio di miele, altamente nutritivo e dall'effetto cicatrizzante, insieme al succo di limone fresco, astringente e ottimo per depurare. Massaggia il viso, senza dimenticare fronte e collo, lascia agire per qualche minuto poi sciacqua con acqua tiepida.

Ultimo tocco? Un batuffolo intriso di acqua di rose o amamelide. La pelle in un attimo sarà rigenerata e splendente.

Maschera viso fai da te lenitiva

Ecco come preparare un efficace maschera viso lenitiva: schiaccia una patata, preziosa per le pelli arrossate grazie al contenuto di amido, poi aggiungi farina di avena, e latte oppure acqua di rose o amamelide.

L'alternativa? Unisci infuso di camomilla, qualche cucchiaio di miele e farina d'avena: ingredienti dolcissimi e naturali per curare la pelle giorno dopo giorno.

Le maschere fai da te a base di olio, frutta, miele e derivati del latte sono naturali e adatte anche alla pelle più sensibile. Ricorda di chiedere consiglio al tuo erborista di fiducia: con il tempo imparerai a combinare gli elementi in modo da scoprire nuove formule e ricette per la tua bellezza.

Maschera viso purificante

Desideri una maschera purificante fai da te che sia benefica in caso di brufoli e punti neri? Frulla la polpa di una mela, aggiungi un cucchiaino di aceto o limone fresco, poi massaggia il viso, lascia agire per qualche minuto e sciacqua. Puoi sostituire alla mela alcuni acini d'uva, astringente, o cetriolo.

Una buona abitudine per intensificare l'effetto purificante è preparare la pelle riempiendo una bacinella d'acqua calda, a cui aggiungerai qualche goccia di olio essenziale, per esempio rosmarino, eucalipto o tea tree, e un cucchiaio di bicarbonato. Dopo circa 15 minuti la pelle sarà pronta per una pulizia del viso: le unghie non devono essere a contatto con la pelle, usa una velina da arrotolare intorno alle dita, poi tampona il viso con una bustina di camomilla tiepida, immersa nell'infuso e strizzata.

Maschera per la pelle secca



Pelle secca? Puoi sperimentare una maschera dolcissima: frulla o schiaccia con la forchetta la polpa di una banana e aggiungi qualche cucchiaio di yogurt in modo da creare un impasto non troppo liquido. Puoi aggiungere qualche goccia di olio di avocado, rosa mosqueta o karitè.

Se l'epidermide appare particolarmente secca, irritata e tagliata dagli agenti atmosferici mescola una percentuale maggiore di miele, da stemperare con qualche goccia di latte o yogurt in modo che possa scivolare sulla pelle senza difficoltà. Applica sulla pelle asciutta. Dopo qualche minuto, sciacqua con acqua tiepida e asciuga il viso tamponando dolcemente con un asciugamano.

Maschera fai da te ad effetto levigante

In una ciotola mescola amido di riso o argilla bianca e un cucchiaio di yogurt. Aggiungi all'impasto qualche goccia del tuo olio essenziale preferito: lasciati guidare dall'olfatto, ti farà scoprire ciò di cui hai bisogno. Sai che, secondo alcune ricerche scientifiche, il rosmarino influisce positivamente sulla rigenerazione cellulare? Spesso il fatto di essere irresistibilmente attirate da un certo profumo o un ingrediente, aiuta a capire i bisogni del nostro corpo.

Tenere conto dei propri desideri e istinti è importante per la soddisfazione delle proprie necessità. Utilizza la frutta di stagione: puoi schiacciarla e unire qualche cucchiaio di yogurt o latte e del miele. Per esempio, le fragole sono note per le proprietà astringenti e depurative, oltre a possedere un aroma delizioso. Quali profumi ti mettono di buon umore?

Scrub naturale fai da te per il corpo

Voglia di scrub? Usa il sale, dalle molteplici virtù. Grazie alle proprietà osmotiche, il sale è prezioso contro la cellulite e gli accumuli di liquido nei tessuti. In una ciotola mescola yogurt, un cucchiaio di olio, meglio se leggero, per esempio di avocado, e sale fino: diversamente dal sale grosso non correrai il rischio di graffiare l'epidermide. Spalma sulla pelle umida, sotto la doccia, massaggiando tutto il corpo e lasciando agire per qualche minuto.

Scoprirai che la pelle appare subito più luminosa, purificata e liscia. L'alternativa? Un impasto dolcissimo: miele, farina di cocco, yogurt... se hai una vasca da bagno non ti resta che immergerti e lasciare che una carezza ti avvolga.

Le migliori maschere viso



