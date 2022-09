B asta uno sguardo per incontrare l'amore di un cane o di un gatto. E pochi click per aiutarne tanti. Mettiti in posa con il tuo pet, scatta una foto e pubblicala su Instagram usando #InsiemeèMeglio e tag asta uno sguardo per incontrare l'amore di un cane o di un gatto. E pochi click per aiutarne tanti. Mettiti in posa con il tuo pet, scatta una foto e pubblicala su Instagram usando #InsiemeèMeglio e tag @PurinaItalia . Fai la tua parte insieme a Purina donando subito un pasto in più ai pet ospitati nei rifugi Enpa sul territorio.

Le storie che ci legano ai nostri amici a quattro zampe hanno tutte un denominatore comune: l'amore. Che si tratti di un'adozione, di un regalo o di un incontro improvviso, accogliere un cane o un gatto nella propria vita è origine di un cambiamento.

Purina, azienda di riferimento del settore PetCare, è da sempre impegnata sul fronte delle adozioni dei pet meno fortunati e delle donazioni di petfood per i pet ospitati nei rifugi Enpa sul territorio italiano. Sono tante le campagne di sensibilizzazione già messe in atto a sostegno dell'Enpa, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, la più antica e la più grande associazione animalista italiana.

"Aiuta Purina a dare una zampa"

Possiamo tutti fare qualcosa per gli animali in attesa d'amore nei rifugi. E Purina, insieme con Enpa, un ente autorevole riconosciuto a livello nazionale, si impegna con un nuovo progetto divertente, coinvolgente e aperto a tutti promuovendo la cultura dell'adozione consapevole.

Per sostenere l'associazione, Purina quest’anno si è impegnata a donare oltre 100.000 pasti. Ma non è tutto! Purina lancia la nuova campagna Aiuta Purina a dare una zampa per donarne insieme ancora di più.

Come dare il tuo contributo

È possibile dare il proprio contributo alla campagna di Purina, a sostegno di Enpa, in due semplici modi:

1) Acquista almeno un prodotto Purina, vai sul sito dedicato al concorso e carica i dati dello scontrino. Per ogni partecipazione, Purina si impegna a donare un pasto in più ad Enpa. Ma non è tutto! In palio ogni settimana c'è una webcam Enabot Ebo Se con la quale potrai interagire con il tuo pet anche quando si è fuori casa.

2) La seconda strada chiama in causa la tua vena social. Pubblica con un post una foto su Instagram con il tuo amico a quattro zampe, usa l’hashtag #insiemeèmeglio e tagga @PurinaItalia. Per ogni post messo online sul tuo profilo aperto, Purina donerà un pasto in più a Enpa (l'iniziativa su Instagram è valida fino al 4 dicembre 2022).

Un “sì” che cambia la vita

Tra tante storie, c'è quella di Elena, customer development manager in Purina. Un giorno decise di andare in canile con l'idea di fare un po' di volontariato. Ma non immaginava che lì avrebbe trovato un paio di occhi che le avrebbero cambiato la vita.

«Bartolo mi ha subito colpita: quello sguardo dolce ma al tempo stesso malinconico, con tanta voglia di mettere il suo testone per sempre fuori da quella gabbia. Per me è stato amore a prima vista, ma probabilmente ancor prima di scegliere io lui, era lui ad aver già scelto me».

Bartolo era stato accalappiato da adulto ed era in canile da 2 anni. Un cane difficile almeno sulla carta, molto stressato dalla vita da recluso e con un passato amaro da gettarsi alle spalle.

Dopo 2 mesi di passeggiate ho deciso di adottarlo: perché non regalare ad un cane adulto la gioia di una famiglia e di un po' di serenità, finalmente? Arrivato a casa, in poco tempo si è notato il suo cambio di espressione».

Oggi Bartolo ha una famiglia, ma ha ancora paura di stare da solo. Tuttavia, anche per Elena è difficile stare lontana da lui perché «l'amore che regala un pet adottato è davvero infinito».

#oltrelaciotola: la mission di Purina

Purina è da sempre impegnata a migliorare il benessere degli animali da compagnia, grazie ai diversi brand nel portafoglio prodotti, tra cui Gourmet, Felix, Purina Pro Plan, Purina ONE e Dentalife.

L'azienda però va #oltrelaciotola.

Oltre alle continue innovazioni di prodotto per migliorare il benessere di cani e gatti, Purina fa la differenza nella vita dei pet, delle persone che li amano e del nostro pianeta impegnandosi in diverse iniziative di responsabilità sociale. Tra queste, c'è quella che la vede al fianco di Enpa per aiutare gli animali meno fortunati a trovare case accoglienti.

Ogni anno, inoltre, Purina dona pet food agli animali ospiti dei rifugi sparsi su tutto il territorio italiano. Solo nel 2022 Purina si è impegnata a donare oltre 100 mila pasti. Oltre a promuovere la cultura dell'adozione consapevole, Purina si preoccupa anche di nutrire gli animali che vivono nei rifugi, nell'attesa che anche loro trovino una casa e proprietari responsabili, disposti a prendersi cura di loro, con amore e dedizione.