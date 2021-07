P er pulizie last minute ma anche per gestire senza stress gli inconvenienti domestici in cucina e non solo, quello che serve è senza dubbio un aspirabriciole. Ecco su quali puntare e perché

I bambini che sbriciolano cracker sui cuscini del divano o il barattolo di corn flakes che si rovescia a terra propio quando avevi appena finito di pulire? Per evitare stress e fatica la soluzione esiste e si chiama aspirabriciole.

Forse non ci avevi mai pensato, ma questo piccolo elettrodomestico, che puoi trovare in commercio anche a prezzi molto accessibili, è perfetto per risolvere le piccole noie quotidiane, in casa ma non solo.

Un buon aspirabriciole, per esempio, può essere utilissimo anche in ufficio o magari da tenere in auto perché i suoi vantaggi sono tantissimi. Si tratta infatti di accessori piccoli e compatti, che si ricaricano tramite corrente elettrica o tramite cavo usb. Maneggevoli e super pratici, ti permettono di pulire velocemente piccoli spazi senza dover ricorrere necessariamente all’aspirapolvere.

Non solo, spesso questi elettrodomestici sono perfetti anche per aiutarti a ottimizzare le classiche pulizie di casa perché dotati di bocchette intercambiabili che permettono di raggiungere anche i punti più difficili e le intercapedini in cui il classico aspirapolvere non arriva. E se ancora non fosse abbastanza, tieni presente che alcuni aspirabriciole possono essere usati anche per aspirare liquidi.

Insomma, se ancora non ne possiedi uno, è arrivato il momento di rimediare. E per facilitarti nella scelta abbiamo selezionato i migliori aspirabriciole che trovi sul mercato... una volta scelto quello che fa per te, non potrai più farne a meno.

L'aspirabriciole USB

Se cerchi una soluzione pratica ed economica al tempo stesso, punta sull'aspirapolvere portatile senza fili di Enibon. Dotato di un design elegante ma anche di una buona potenza di aspirazione, è l'alleato perfetto per rimuovere polvere, briciole ma anche peli di animali o frammenti di carta, sia in casa che in automobile. Leggero e portatile, ha diverse bocchette intercambiabili e si ricarica tramite USB.

Con bocchetta estensibile

Inutile farne mistero: la marca leader in fatto di aspirabriciole è senza dubbio BLACK+DECKER. Questo modello, dotato del classico supporto a muro per appendere e ricaricare l'apparecchio, ha un design caratterizzato da impugnatura ergonomica e tanti accessori, tra i quali la bacchetta a lancia estensibile per pulire anche gli angoli più difficili. In più, grazie al tasto easy release, il contenitore da 385 ml può essere svuotato premendo una volta il pulsante.

L'aspirabriciole superpotente

Se invece cerchi un aspirabriciole super potente, il modello BLACK+DECKER che fa per te è quello con batteria al Litio e bocchetta allungata pensata per raggiungere i punti critici. Tra i suoi vantaggi, anche il maxi contenitore da 610 ml in materiale semitrasparente, che consente di capire quando è necessario rimuovere lo sporco raccolto, e l'impugnatura ergonomica.

L'aspirabriciole accessoriato

La comodità di tanti, piccoli accessori in un unico apparecchio: è quello che ti offre l'aspirabriciole di Dofly che vanta un tubo, due ugelli, uno lungo e uno a spazzola, oltre a un filtro aggiuntivo. Dotato di un motore potente, ha una batteria al litio a lunga durata: la ricarica completa richiede circa 2,5 o 3 ore per 40 minuti di autonomia. Quando la luce di indicatore diventa verde, la ricarica è completata.

Con tecnologia ciclonica

Perfetto per le pulizie di casa, anche Extenso di Rowenta, un aspirabriciole senza fili che ti assicura prestazioni eccellenti. Il suo segreto? Il sistema ciclonico che assicura una perfetta separazione aria/polvere, così da ottimizzare al massimo l'efficacia di aspirazione. In più la bocchetta a lancia piatta integrata consente di accedere facilmente alle zone altrimenti più difficili da raggiungere.

Il mini aspirabriciole

Con un design diverso dal solito e super compatto, l'aspirapolvere portatile di Xiaomi è un'altra pratica soluzione per facilitare le operazioni di pulizia. Tra i suoi vantaggi, la doppia modalità di aspirazione, la funzione di smaltimento della polvere con un solo tocco per avere sempre la mani pulite e l'ugello multifunzione per raggiungere gli angoli più nascosti. Il tutto con un peso inferiore a quello di una bottiglietta d'acqua.

L'aspirabriciole che aspira anche i liquidi

Se hai bisogno invece di un aspirapolvere portatile che ti consenta di aspirare anche liquidi, punta su questo modello di BLACK+DECKER. Leggero ma super efficiente, ha una batteria al litio che garantisce la piena potenza della batteria fino al suo scaricamento completo e un contenitore trasparente smontabile e lavabile.

Da tavolo

Se infine il tuo cruccio sono le briciole sparse sulla tavola o i piccoli residui sulla scrivania, ecco il mini accessorio che fa per te: si tratta di un aspirapolvere super compatto che funziona a pile. Basta accenderlo e passarlo sulla superficie da pulire e il gioco è fatto. Carino anche come piccolo regalo per le amiche.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.