I l venerdì più nero dell’anno è ormai arrivato e, tra i tantissimi deal, le offerte dedicate a make-up, capelli, skincare sono davvero imperdibili

Black Friday 2021

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: il Black Friday 2021. Su Amazon le offerte della Black Friday Week sono online dal 19 al 29 novembre.

La giornata per eccellenza dedicata alle offerte è ormai una routine anche per l’Italia e, grazie ai forti sconti, permette di effettuare lo shopping dedicato al Natale sfruttando sconti e deal. Trovi già tante offerte nel negozio di Natale Amazon:

Tra le numerose offerte, sicuramente, il Black Friday beauty è il momento perfetto per approfittare non solo per acquistare regali di Natale per le amanti della bellezza, ma anche per farsi un piccolo dono e, magari, acquistare qualche device tecnologico che solitamente non è alla portata di tutti. Clicca qui sotto per vedere tutte le offerte:

Se invece sei indecisa sugli acquisti da fare abbiamo selezionato per te le migliori occasioni beauty del Black Friday 2021 che puoi trovare su Amazon.

Accessori Ghd

Investire su un'ottima piastra per capelli è la cosa migliore da fare per chi vuole una chioma in piega, ma senza rovinare la fibra o creare doppie punte. Il Black Friday 2021 è il momento perfetto per esaudire un desiderio e acquistare un device firmato ghd, il brand professionale per eccellenza e amato dagli hairstyler di tutto il mondo.

Ghd Curve Creative Curl Wand

Ghd Curve Creative Curl Wand è il must have per chi vuole un arricciacapelli. Il fusto conico perfetto di per creare capelli voluminosi e riccioli elastici dall'aspetto naturale.

Da avere grazie anche alla tecnologia unica ultra-zoneTM che si adatta ad ogni sezione mantenendo costante la temperatura di styling ottimale.

Spazzola Ghd Glide

Per chi cerca uno strumento per dare ordine ai capelli, senza però aggredirli con la piastra la spazzola Ghd Glide è l'offerta del Black Friday da agguantare. In ceramica e con ioni, permette uno stile definito e senza effetto crespo

La temperatura di 185°C, poi, permetterà di realizzare lo styling senza danneggiare il capello.

Asciugacapelli Ghd Air

Il primo step per una piega da salone è scegliere il giusto asciugacapelli. Il modello Ghd Air, oltre a permettere un finitura professionale in metà de tempo, permette di ridurre l'effetto cresco e lasciare i capelli più lisci, levigati e lucenti grazie alla tecnologia agli ioni.

Piastra Ghd Platinum+ Couture Collection

Il regalo di Natale perfetto per l'amica che non rinuncia alla piega liscia è la ghd Platinum+ Couture Collection. Un modello in limited edition arricchito da meravigliose tonalità ombré cromato con tappetino termoresistente della stessa tonalità incluso.

Una piastra pensata per tutelare i capelli grazie alla ultra-zoneTM con predictive technology che monitora il calore 250 volte al secondo, assicurando che la temperatura ottimale.

Ghd max styler

Capelli lunghi, ricci o spessi? In questo caso è meglio optare per una piastra con lamelle larghe come il modello di ghd max styler S7N421. Le piastre, più larghe del 70% rispetto a quelle regolari, permettono di risparmiare circa il 50% del tempo. La copertura in ceramica, poi, permetterà di eliminare il crespo e lasciare la chioma brillante.

Silkepil

Impossibile negare la comodità degli epilatori da usare a casa: piccoli, compatti e perfetti per l'epilazione dell'ultimo minuto. Oggi, poi, i modelli disponibili sono sempre più delicati e allo stesso tempo efficaci, inoltre spesso corredati di piccoli accessori per la rifinitura.

Braun Silk-épil 5

Il Braun Silk-épil 5 è il modello anche per chi si approccia per le prima volta a questi dispositivi. Tutto questo grazie all'impostazione velocità per una rimozione dei peli extra delicata e al cappuccio massaggiante ad alta frequenza con vibrazioni pulsate attive per ridurre il dolore

Silk-épil 9

Il Braun Silk-épil 9 si differenzia dagli altri per tre motivi:

il bikini styler per ottenere linee, forme o contorni precisi;

è impermeabile al 100%, per essere utilizzato in vasca o in doccia, per sentire meno dolorosa;

include la testina rasoio elettrico donna per le aree più sensibili.

Braun Silk-expert Pro 5

Una valida alternativa al classico epilatore è il Braun Silk-expert Pro 5 che sfrutta il potere della luce pulsata. Un device che è possibile utilizzare a casa e permette la riduzione visibile dei peli fino a 6 mesi.

Da acquistare perché il sensore SensoAdapt si adatta automaticamente e continuamente alla tonalità della pelle.

L'Oréal

Il Black Friday non è il momento solo per i grandi acquisti, ma anche per approfittare delle offerte mini sui nostri prodotti preferiti. Qui ne abbiamo selezionati alcuni.

La Crema Viso Giorno Revitalift Laser X3 ha una tripla azione: corregge le rughe, ridensifica la pelle e rimodella i contorni del viso. Basterà una sola settimana di applicazione per vedere un significativo miglioramento delle rughe. Il tutto grazie all'acido ialuronico e lo Pro-Xylane concentrato.

Un double pack contenente due pezzi del Paradise Extatic mascara: un prodotto che donerà volume intenso e super lunghezza grazie allo scovolino bombato alla base.

La sua formula delicata e con olio di ricino lo rende ideale anche per gli occhi sensibili e per chi indossa le lenti a contatto.

Maybelline

Si chiama correttore Cancella Età ed è il vero must have di Maybelline. Con applicatore integrato, permette di eliminare i segni di stanchezza con un solo passaggio. Da comprare assolutamente con gli sconti del Black Friday.

Nyx

La palatte jolly che potrai realare a una o più amiche: da quella alle prime armi, che non farà pasticci grazie ai colori nude, alla pro, che realizzerà trucchi e smokey eyes bellissimi. Colore, tenuta e finish lasceranno chiunque senza parole.

Guam

I fanghi sono un ottimo aiuto per la cellulite. Questi di Guam permettono di ridurla e, allo stesso tempo, aumentare la microcircolazione. Al suo interno con tormalina nera, un minerale naturale puro, micronizzato a 53 micron. Basterà distendere uniformemente i fanghi d'alga con un leggero massaggio sulle parti interessate ed avvolgere con la pellicola trasparente da cucina per 45 minuti.

Asciugacapelli Xiaomi

Piccolo, compatto, dal design minimal: questo asciuga capelli di Xiaomi è un must have non solo per unapiega perfetta, ma anche per chi è sempre in viaggio vista la sua praticità. Da non dimenticare i 50 milioni di ioni negativi che riducono la carica elettrostatica dei capelli.

Piastra senza fili Rowenta

Le piastre per capelli senza filo sono la tendenza del momento e se vuoi fare un super figurone a Natale è il regalo da far trovare sotto l'albero. Si ricarica facilmente grazie alla ricarica tramite USB (anche con powerbank) garantendo 25 minuti di autonomia.

Foreo

Per combattere le rughe, oltre a creme e massaggi self made, è possibile ricorrer anche a dei device come il Foreo Bear: un mini dispositivo che combinando la microcorrente e le pulsazioni T-Sonic, tonifica la muscolatura di viso e collo.

Philips Lumea

Philips Lumea è l'unico dispositivo per l'epilazione con luce pulsata che viene venduto con 4 accessori ergonomici per ogni area del corpo: corpo, viso, zona bikini e ascelle. Riduce il 92% dei peli in soli 3 trattamenti e, grazie al sensore SmartSkin, suggerisce la migliore impostazione per la tua tonalità della pelle per una sicurezza aggiuntiva.

