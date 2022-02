P uò un caffè al giorno fare da booster al nostro sistema immunitario? Sì, purché sia Difesa, la prima miscela "arricchita" della nuova linea I Funzionali di Caffitaly System

Cambio di stagione, stress, abitudini alimentari sbagliate, vita sedentaria: sono tutte condizioni che possono contribuire a indebolire il nostro sistema immunitario.

E se ti dicessimo che esiste una Difesa che si può tenere in dispensa, capace di aiutarti ad affrontare meglio tutto questo?

Le insidie del cambio di stagione

Durante il cambio di stagione il corpo deve adattarsi a nuove condizioni climatiche che possono indebolire l'organismo, rendendolo facile preda di aggressioni esterne che causano, tra gli altri, raffreddori, allergie, disturbi intestinali.

Lo stress legato alla vita quotidiana può, inoltre, influire negativamente sul benessere del microbiota, anche detto il nostro "secondo cervello" che "abita" nell'apparato digerente. Le sue alterazioni possono provocare conseguenze poco piacevoli come gonfiori, dolori, irregolarità intestinale.

Se poi si va sempre di corsa e non si ha il tempo per consumare un pasto bilanciato, in cui siano presenti le giuste quantità di proteine e carboidrati, grassi, fibre e tutte le vitamine necessarie a rinforzare le difese immunitarie, ecco che si creano le condizioni ideali per una "tempesta perfetta" pronta ad abbattersi sull'organismo.

L'aiuto in tazzina

In un momento storico in cui prestare attenzione alla salute è diventato ancora più importante, Caffitaly ha studiato una nuova gamma di caffè funzionali pensati per offrire, insieme al piacere di un caffè cremoso dal gusto unico, un aiuto per il benessere quotidiano.

Il primo prodotto in grado di combinare la miscela di caffè con vitamine e minerali utili per contribuire all’equilibrio di corpo e mente si chiama, non a caso, Difesa.

Nomen omen, dicevano i latini, "un nome un destino". E infatti le capsule Difesa puntano proprio a fornire un aiuto e una protezione in più al benessere di tutti i giorni.

Ogni capsula di caffè torrefatto e macinato è arricchita con Zinco, Vitamina B6 e Wellmune, un ingrediente clinicamente testato a base di Beta-glucani, molecole che contribuiscono a rendere il sistema immunitario forte e sano.

Gli studi condotti da Caffitaly hanno dimostrato che basta una sola tazzina di Difesa al giorno per dare un aiuto in più alle difese immunitarie.

Ovviamente non si tratta di una pozione magica. È fondamentale, infatti, mantenere uno stile di vita sano e una dieta bilanciata per stare bene. L'equilibrio tra corpo e mente è un mix delicato di tanti fattori, tutti ugualmente importanti soprattutto in un momento di transizione stagionale, in cui si ha bisogno di molte più energie far affrontare gli impegni quotidiani.

Se con Difesa, oggi, c'è un alleato in più, è solo l’inizio: con questa miscela Caffitaly inaugura una gamma di caffè funzionali pensati per coniugare gusto e benessere psico-fisico. Saranno lanciati nei prossimi mesi altri nuovi caffè con ricette esclusive che combinano pregiate miscele a vitamine e minerali. L'obiettivo? Costruire un equilibrio corpo-mente a prova di bomba!