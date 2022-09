Esami gratis per le donne con la Carovana della Prevenzione

I l tour itinerante di Komen Italia è partito. Offre esami gratuiti e screening alle donne che sono fuori dal circuito di controlli previsto dal Servizio Sanitario Nazionale. Qui le tappe e come prenotarsi

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre al maggior numero di donne possibile visite gratuite e iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei principali tumori femminili. In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute.

La Carovana della Prevenzione riesce a raggiungere luoghi e realtà dove la prevenzione arriva con molta più difficoltà e dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute. Offre esami diagnostici (mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test, e visite cliniche) per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero a donne che per età o altri criteri non rientrano nei programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale.

Il gruppo McArthurGlen Group, pioniere nello sviluppo e design di outlet di lusso, per il secondo anno sostiene e ospita nei suoi 5 outlet la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, realizzando il Tour Rosa per la Salute delle Donne.

Medici e radiologi a disposizione delle donne

A partire dal 10 settembre e sino a fine mese, le unità mobili di Komen Italia realizzano un vero e proprio viaggio attraverso i Designer Outlet McArthurGlen (Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle), offrendo, grazie alla Carovana della Prevenzione, prestazioni cliniche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno, con l’aiuto di medici e radiologi specializzati e l’utilizzo di strumenti di screening ad alta tecnologia. In particolare, nel corso del tour, la Carovana della Prevenzione mette a disposizione 500 screening gratuiti su prenotazione, grazie all'ausilio delle Unità Mobili Komen Italia. A tutte le donne e ai loro accompagnatori viene poi donato il Ribbon Rosa di Komen Italia, simbolo della lotta ai tumori del seno.

La T shirt di Pinko

Questa seconda edizione del Tour Rosa si arricchisce inoltre di una prestigiosa collaborazione con Pinko che ha realizzato una speciale T-Shirt in Limited Edition venduta all’interno degli store Pinko e presso la Carovana della Prevenzione durante il periodo del Tour, il ricavato della vendita di queste magliette andrà a sostenere le attività di Komen Italia.

Il tumore al seno è in aumento

Tutelare la salute delle donne significa difendere il benessere di una grande parte della propria collettività. Tra le malattie che minacciano in modo sostanziale la salute femminile i tumori al seno rappresentano un rischio tra i più concreti. Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, infatti, i tumori del seno sono le neoplasie più frequenti nel sesso femminile. La loro incidenza è in continuo aumento e sebbene spesso si tratti di tumori curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, più di 1.000 donne ogni mese nel nostro paese perdono la vita per questa malattia.

L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova le strutture sanitarie e ha causato severe difficoltà anche nelle cure oncologiche, con notevoli ritardi nei programmi istituzionali di screening e diagnosi precoce: circa il 35% di esami di screening in meno e quasi 3.000 donne con diagnosi più tardive e tumori più difficili da trattare.

Serravalle: 14 e 15 settembre 2022 • Noventa di Piave: 17 e 18 settembre 2022 • Castel Romano: 20 e 21 settembre 2022 • La Reggia: 27 e 28 settembre 2022

La partecipazione al programma di screening è riservata a tutte le donne interessate al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li facciano da oltre 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista. Per iscriversi allo screening sarà necessario compilare un form online attivo una decina di giorni prima di ogni tappa e disponibile sul sito komen.it o sui canali social dei 5 Centri McArthurGlen e Pinko.