Caviglie sgonfie e gambe al top fino all’ultimo mese? Prova i collant premaman!

C omodi, preventivi, efficaci e oggi anche belli ed eleganti: i collant premaman a compressione graduata sono ottimi alleati delle tue gambe, insieme ad alcune semplici e buone pratiche da seguire fino al nono mese di gravidanza!

Caviglie gonfie, gambe pesanti e un senso di affaticamento che talvolta si trasforma in crampi o fitte alle gambe durante la notte? Circa una donna su quattro in gravidanza ne soffre: in questi casi ti sarà di grande aiuto seguire alcune semplici indicazioni per la vita di tutti i giorni, sia in ambito alimentare che per quanto riguarda le tue abitudini di movimento, e accompagnare queste pratiche all’’utilizzo di un paio di collant premaman a compressione graduata media, in grado di migliorare la circolazione, alleviare in modo sensibile i sintomi e prevenire la comparsa di capillari (teleangectasie), vene varicose o patologie venose più importanti.

Problemi venosi in gravidanza

Il fenomeno si manifesta solitamente a partire dal secondo trimestre, ma per molte, purtroppo, sin dall’inizio: durante la gravidanza infatti il significativo aumento di ormoni progestinici - ormoni del corpo luteo - provoca un rilassamento delle pareti venose e una riduzione del tessuto connettivo che può compromettere la stabilità dei vasi sanguigni. Al tempo stesso, il volume del sangue aumenta di pari passo con il processo di crescita del bambino e di dilatazione dell’utero, limitando progressivamente il reflusso venoso dai vasi sanguigni delle gambe.

Cosa accade allora? Difficoltà di circolazione e ristagno sanguigno possono causare una sensazione di pesantezza alle gambe, mentre fanno la loro comparsa gonfiori alle caviglie e alle gambe, edemi localizzati all’altezza del malleolo, capillari, o vene varicose.

Disturbi che possono aggravarsi in modo significativo nelle donne che soffrono già di problematiche al sistema venoso.

Consigli pratici e un vero alleato per le tue gambe

Alcune semplici pratiche di buona salute saranno le tue fedeli alleate sin dal primo giorno, per ridurre al minimo i disturbi a gambe e caviglie:

Cibo sano (no ai grassi, agli alimenti troppo dolci o eccessivamente salati), e tanta acqua (per combattere la ritenzione idrica) sono il tuo punto di partenza ottimale. Questo non ci stancheremo mai di ripeterlo: motion is life! Una leggera ma regolare attività fisica è un vero toccasana, sino all’ultimo mese di gravidanza, in particolare se l’attività che scegli è in grado di attivare la muscolatura delle gambe! Anche l’abbigliamento conta: evita quando puoi i tacchi alti e niente jeans e leggins superattillati, che ostacolano la circolazione venosa. Un vero segreto di benessere per gambe e caviglie consiste nell’indossare ogni giorno un paio di collant premaman come le calze compressive Veno Train Micro di Bauerfeind: comodissime, morbide e traspiranti. Le puoi indossare per tutto il giorno, e saranno utilissime per riattivare la circolazione sanguigna, regalare un piacevole sollievo dalla sensazione di “gambe pesanti” ed esercitare un’importante azione terapeutica! Cerca di non strafare! Rispettati, ascolta le tue forze, e non pretendere di fare le stesse cose che facevi prima. Ritagliati durante il giorno sempre più pause dal lavoro, e ogni sera dedica alle tue gambe una decina di minuti, sdraiandoti supina e appoggiandole in verticale al muro… le tue vene ti ringrazieranno!

L'efficacia dei collant premaman a compressione graduata

Le calze compressive ad alta efficacia medicale VenoTrain Micro di Bauerfeind, disponibili anche nella versione collant premaman esercitano una pressione mirata sulle pareti venose eccessivamente dilatate, consentendo alle valvole venose di recuperare il corretto meccanismo di chiusura. Grazie all’efficace azione compressiva e alla perfetta vestibilità assicurata da un sistema di taglie mirato, stimolano il ritorno venoso, migliorando notevolmente il reflusso del sangue in direzione del cuore. Di conseguenza alleviano in modo sensibile anche i sintomi come il gonfiore alle caviglie e la pesantezza delle gambe, oltre a regalarti un’insostituibile funzione di prevenzione per la formazione di capillari e vene varicose.

Collant premaman a compressione graduata: quando utilizzarli?

Se soffri di capillari o disturbi venosi più importanti, o se il tuo sistema venoso è già in condizione di sovraccarico, è consigliato per te indossare calze compressive medicali sin dall’inizio della gravidanza. Se invece scegli di utilizzarle a scopo preventivo, puoi attendere sino al quarto mese (chiedi comunque consiglio al tuo medico di fiducia per definire al meglio la situazione ed il momento opportuno). Indossa le calze al mattino e toglile la sera, come pratica quotidiana.

Se preferisci puoi optare per dei pratici gambaletti o per delle calze autoreggenti a compressione graduata: saranno altrettanto efficaci e potrai anche decidere di alternare i modelli in funzione della stagione e dell’outfit che hai scelto!

E ricorda: è utile continuare ad indossare calze compressive medicali anche dopo il parto, soprattutto se prima della gravidanza soffrivi già di disturbi venosi!

VenoTrain Micro Maternity

Supporto quotidiano e alleato prezioso durante tutta la gravidanza, la linea di calze compressive VenoTrain Micro nei modelli gambaletto, autoreggente e collant premaman vanta una comprovata efficacia terapeutica.

Supportano l’attività venosa delle gambe e alleviano i disturbi tipici della gravidanza mediante un’azione compressiva mirata, garantendo il massimo comfort e una perfetta vestibilità.

mediante un’azione compressiva mirata, garantendo il massimo comfort e una perfetta vestibilità. Per supportare in modo ottimale il flusso sanguigno, la degressività della compressione viene definita con grande precisione : è massima all’altezza della caviglia e decresce in modo progressivo fino alla coscia (classi di compressione disponibili 1 e 2).

: è massima all’altezza della caviglia e decresce in modo progressivo fino alla coscia (classi di compressione disponibili 1 e 2). VenoTrain Micro nella versione collant premaman Maternity ha un corpino più morbido, con una comodissima coulisse che consente di adattare il punto vita a seconda del mese di gravidanza che stai attraversando . Negli ultimi mesi di gravidanza, i collant Maternity sostengono piacevolmente la pancia, sollevandola leggermente.

. Negli ultimi mesi di gravidanza, i collant Maternity sostengono piacevolmente la pancia, sollevandola leggermente. Grazie ad una percentuale di microfibra superiore al 50%, il contatto con la tua pelle risulterà particolarmente morbido e confortevole: i collant premaman VenoTrain Micro sono traspiranti e morbidi da indossare e assicurano una perfetta micro-climatizzazione anche nelle giornate più calde.

Non solo efficaci ma anche belli e colorati!

Leggerezza, morbidezza, alta traspirabilità ed una efficacissima azione di prevenzione terapeutica non sono gli unici plus dei collant premaman VenoTrain Micro in versione Maternity, preferiti ogni giorno da milioni di donne alle classiche “calze a compressione graduata” per il tocco di stile ed eleganza che sanno regalare alle tue gambe, grazie ad una gamma di colori davvero alla moda. Così anche se in gravidanza non dovrai mai rinunciare ai tuoi outfit preferiti…. Bellissimo, no?

Per saperne di più visita il sito Bauerfeind.it