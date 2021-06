P erdita di femminilità, vecchiaia, debolezza… la menopausa non è NIENTE di tutto questo! Basta guardarsi attorno, infatti, per accorgersi di come i 50 anni e la menopausa non siano altro che una rinascita professionale, emotiva, personale. È proprio questo l’augurio di Vichy che, con Donna Moderna e My Personal Trainer, Debora Villa e la linea Neovadiol, vuole dipingere la menopausa come una rinascita, dimenticando i luoghi comuni.

Nell’epoca della giovinezza a tutti i costi, parlare di menopausa liberamente sembra ancora un lusso. Da poco sdoganata la terminologia legata alle mestruazioni, per raccontare la menopausa pare necessario armarsi di sinonimi e perifrasi: si parla di “cambiamento” e “momento critico” o attraverso slogan come 60 is the new 40, come se per arrivare serenamente a 50 o 60 anni servisse un buon motivo. La verità è che non c’è niente di più naturale della menopausa, nonostante i tabù, i falsi miti e le pressioni sociali che avvolgono questo capitolo della vita femminile. Certo, perché entrare in menopausa non è altro che l’inizio di una nuova fase della vita, un po’ come l’adolescenza.

E se un po’ di timore è normale - chi non ha sentito parlare di vampate, perdita del desiderio e invecchiamento cutaneo? - il modo giusto per parlarne esiste ed è farlo attraverso un’informazione seria e, magari, un pizzico di ironia. Ecco perché, Donna Moderna e My Personal Trainer, in collaborazione con Vichy, hanno dato vita a “Chiedo per me”, una web serie dedicata a scoprire la menopausa nel modo giusto.

“Chiedo per me”: la menopausa raccontata in pillole

Il modo migliore per imparare a conoscere la menopausa è fare le domande giuste. Proprio per questo, la web serie “Chiedo per me” ha per protagoniste professioniste esperte, dottoresse capaci di guidarci attraverso la menopausa affrontandone i temi più scottanti: sessualità, cura della pelle e dieta. A porre le domande, l’attrice e comica Debora Villa, portavoce di tutte le nostre curiosità e, soprattutto, padrona di casa ideale per aggiungere un pizzico di ironia alla conversazione. Una mini-serie dedicata unicamente a questa fase della vita femminile, arricchita dalle risposte a tutte le domande che non abbiamo mai osato fare.

Tre esperte per eliminare ogni dubbio

Prima ospite della web serie è la dottoressa Stefania Piloni, specialista in ostetricia e ginecologia ed esperta di endocrinologia ginecologica. Sarà lei a raccontare come cambia il fisico durante la menopausa, il ruolo degli ormoni e cosa aspettarsi nelle diverse fasi. Oltre a regalarci anche qualche consiglio pratico per affrontare l’impatto della menopausa sulla vita sessuale.

Il secondo episodio della mini-serie racconterà, invece, dei cambiamenti della pelle. La dottoressa Luigia Panariello, dermatologa, risponderà, infatti, a tutte le curiosità a tema skincare di Debora Villa (e di tutte noi). Senza tralasciare le problematiche meno comuni. A guidarci attraverso l’alimentazione perfetta per la menopausa sarà, infine, la dottoressa Manuela Mapelli, biologa nutrizionista. A lei il compito di raccontare come ridurre lo stress, cosa mangiare per evitare di ingrassare e come organizzarsi con l’attività fisica.

Vichy Neovadiol, da sempre accanto alle donne in menopausa

