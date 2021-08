Cistite: in estate è più frequente? Previenila così

I n estate avere episodi più o meno intensi di cistite è normale, anzi normalissimo. Ma sarebbe un peccato farvisi rovinare le vacanze, dato che il fastidio insorge all'improvviso. Meglio prevenire prima di partire, pensando anche al kit SOS da valigia. Ecco come

Cambio di alimentazione, sudorazione intensa, costume bagnato, sabbia e altre "compagnie estive", e la cistite si presenta in modo più frequente del solito. Accade in estate, proprio a causa dello stile di vita diverso rispetto alle altre stagioni.

Da un lato il mix di temperature elevate e umidità crea le condizioni favorevoli per lo sviluppo di microrganismi al livello della vescica. Dall'altro lato, invece, in vacanza è più probabile che l'alimentazione sia meno ricca di fibre, con la conseguenza di determinare stitichezza. Altre volte ancora possono verificarsi episodi di diarrea a causa di cibi contaminati o semplicemente nuovi per il proprio organismo.

Tutto ciò conduce alla causa principale della comparsa della cistite: la migrazione dei batteri intestinali verso le pareti delle vescica. Per questi motivi, prima di partire è bene inserire in valigia alcuni rimedi che agiscano sia come preventivi che come curative delle infezioni urinarie.

Lo sapevi che la cistite può dipendere dal tuo intestino?

Spesso, infatti, il tratto urinario viene invaso da batteri che solitamente risiedono nell’intestino. Otto volte su dieci la causa della cistite è l’Escherichia coli, che attraverso l’uretra si sposta dal tratto più basso dell’intestino verso la vescica, dando origine a un’infiammazione che si manifesta con i sintomi tipici della cistite (ad esempio, bruciore, dolore, stimolo continuo e urgente ad urinare).

In condizioni normali, i microrganismi vengono bloccati dalla barriera intestinale costituita da cellule strettamente legate tra loro. Al contrario, quando l’intestino è alterato si creano dei varchi all’interno della barriera utilizzati dai microrganismi per dirigersi verso le vie urinarie.

L’alimentazione è tra i fattori che più influiscono sul benessere intestinale. Alimenti ricchi di fibra, frutta e verdura con vitamina C favoriscono un intestino sano; è bene ridurre il consumo di zuccheri ed evitare l’alcol, che può irritare la vescica.

In caso di cistite Monurelle Plus può aiutarti per il controllo dell’episodio acuto e per la prevenzione delle ricadute.

Monurelle Plus contiene Xiloglucano (Emicellulosa) e Gelatina grazie ai quali svolge un’azione meccanica nel lume intestinale, impedendo il contatto degli agenti patogeni con la mucosa intestinale, che è la prima fase per la loro proliferazione e il passaggio seguente al tratto urinario.

Ai primi sintomi della cistite

Assumere per via orale 2 capsule/giorno (1 ogni 12 ore) per 5 giorni (eventualmente in concomitanza con la terapia antibiotica).

Per prevenire nuovi episodi di cistite

Assumere per via orale 1 capsula/giorno per almeno 15 giorni consecutivi al mese. Se necessario, è possibile ripetere il trattamento.

*È un dispositivo medico CE 0373. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Autorizzazione ministeriale del 30/03/2021.