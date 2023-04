Combattere l’insicurezza: ecco come dire addio alle tue debolezze

D ubbi e timori spesso ci attanagliano, ma alcuni consigli possono aiutarci a credere di più in noi stesse, sconfiggendo le nostre debolezze e acquisendo la sicurezza che ci manca

Come si fa a sconfiggere le proprie debolezze, accettare le fragilità che ci appartengono e aumentare l'autostima personale? L'insicurezza è un vizio tutto femminile, ma come sbarazzarsene? Se anche tu sei un'insicura cronica, è arrivato il momento di fare qualcosa per te stessa. Se le preoccupazioni ti attanagliano e i pensieri si aggrovigliano nella tua mente, è arrivato il momento di tornare a stare bene. Quindi, come combattere l'insicurezza? Alcuni consigli potrebbero rivelarsi davvero preziosi.

Come combattere l'insicurezza: ecco i consigli che fanno al caso tuo

Non devi necessariamente mangiarti le parole o sudare freddo. Le tue guance non devono per forza diventare paonazze. Il primo passo per combattere l’insicurezza è trasformare le tue debolezze in punti di forza. Cambiare non è mai stato così facile, quindi non avere paura. Le donne non hanno un’innata tendenza a buttarsi a terra né a credere poco in sé stesse. Semplicemente, noi donne ci mettiamo più spesso in discussione. E se da un lato questo significa stimolarsi, dall’altro rischia di portare a galla limiti che neppure esistono ma che ci condizionano pesantemente. È quella sorta di castello di sabbia pericolante che ognuna di noi ha in sé e che da un momento all’altro potrebbe smuoversi e crollare. Non mettere la maschera della “donna sicura” se non lo sei, ma concentrati sulla tua insicurezza per capire come superarla. Quando ti senti insicura? Ti senti fragile quando ti criticano? Quando ti senti sola o non amata?

Quindi, il consiglio più importante per sconfiggere l’insicurezza è prenderne coscienza. La consapevolezza è il primo step verso il cambiamento. Concentrati sul presente e non farti dominare da un senso di nostalgia per il passato. Accantona i rimorsi ed evita i sensi di colpa privi di qualsiasi fondamento. Non pensare a eventuali sbagli né a un possibile effetto negativo delle tue azioni: rischia, mettiti in gioco e credici sempre. Non crogiolarti in ciò che è stato, scrollati di dosso ricordi che non ti fanno stare bene. Restare troppo ancorata al passato potrebbe diventare una giustificazione per non vivere appieno il presente. È il momento di reindirizzare il pensiero sul qui e ora. Per esempio, se un’amica ti ha delusa non significa che tu debba smettere di credere nell’importanza dell’amicizia. Oppure, se una relazione è finita male, devi rialzarti e riprovarci: non è detto che tutto quello che verrà debba avere lo stesso esito.

Non pensare a ciò che ti fa stare male

Sappiamo perfettamente cosa non vorremmo nella vita e ci pensiamo a oltranza, tutti i giorni. Ora però cambia filosofia: siamo campionesse nel ripeterci ciò che non vogliamo, ma così facendo ci focalizziamo solo su quello che ci fa stare male. Non sapere ciò che si vuole significa dare un duro colpo all’autostima. Allora comincia a pensare a ciò che vuoi davvero e a ciò che ti fa stare bene. È sufficiente girare le frasi che ti ripeti in continuazione. Se pensi però che sia un’ardua impresa, parti con un elenco: scrivi quello che più desidereresti, dall’amore alla professione.

Impara a comunicare con te stessa per contrastare l’insicurezza. Quindi, evita le metafore per ingigantire il tuo stato d’animo. Basta ripetere che “sei a pezzi”. Non pensare a quello che non riesci a fare, ma valorizza le tue capacità. Davvero “non riesci mai a…”? Eppure quante altre cose riesci a fare benissimo. Non abbatterti, perché non è vero che “va sempre così”.

Come combattere l'insicurezza? Non mentire a te stessa

Mentire a te stessa non è di certo quello che serve alla tua autostima. Anzi, rischi di creare alibi capaci solo di aumentare la tua insicurezza. Non credere che “tu non vai bene”, costruendo una sorta di auto-protezione che ti faccia da scudo emotivo.

Scrivilo e leggilo ad alta voce: “io vado bene così”, “io valgo”. Se al lavoro, per esempio, stai affrontando un momento difficile, ricordati ogni giorno quanto sei in gamba e disponibile. Scrivere frasi potenzianti, al posto di mentire a te stessa, è quindi un grande aiuto contro l’insicurezza.

Non avere regole troppo rigide

Che nella vita servano regole e disciplina è ovvio. Però, non lasciarti incasellare da un'infinità di regole troppo rigide: prova a renderle più flessibili e rompi gli schemi mentali.

Se vuoi altri consigli su come combattere l'insicurezza, ricordati di valorizzare i tuoi punti di forza e non avere paura di essere te stessa. Credi di più nelle tue capacità, pensa positivo, concentrati su di te e mettiti in gioco per i tuoi obiettivi. Ricordati anche che tu non sei quello che gli altri pensano di te, quindi non lasciarti condizionare da commenti a cui è meglio non dare peso. Anche confidare le proprie difficoltà con persone di fiducia a cui si vuole bene può rivelarsi un vero toccasana, soprattutto per una persona insicura.