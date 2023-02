Come dimagrire lavorando sulla tua mente

C ambia le tue abitudini, lavora sulla tua mente e diminuisci lo stress per stare meglio e perdere peso: ecco come devi fare

Che la mente influenza anche la nostra salute è ormai certo. Quindi, se vuoi tornare a sentirti bella e dare nuovo vigore al tuo corpo, è arrivato il momento di districare i nodi che si aggrovigliano nella tua testa. Libera la mente e dì addio ai chili di troppo: ecco come dimagrire.

Libera la mente per dimagrire

Se rendi snella la tua mente, sappi che stai aiutando anche il tuo corpo. Cosa significa? Il primo passo per perdere peso è cambiare le proprie abitudini mentali. Mangiare meno e meglio è fondamentale per dimagrire, ma al contempo non trascurare la tua mente. Anziché districarti alla rinfusa tra le diete del momento, rinunciando ai carboidrati o eliminado qualsiasi leccornia, comincia a lavorare sul tuo cervello. Il fisico te ne sarà grato.

Rinunciare a diete e buoni propositi è pressoché impossibile, ma un nuovo approccio può esserti davvero di aiuto. Perdere peso è spesso una fatica enorme, a tratti destabilizzante. Il primo passo per dimagrire? Metterci forza di volontà (anche se trovarla a volte non è semplice). Non lasciarti prendere dallo sconforto e liberati del mood da insoddisfatta. È il momento di fare “reset” ed entrare in una nuova modalità. Rimettiti in gioco e per farlo parti dalla tua mente.

Accogli il cambiamento

Per natura, siamo così fortemente abitudinarie che modificare la nostra routine ci appare uno sforzo immane. Il primo passo per dimagrire, lavorando sulla tua mente, è accogliere il cambiamento. Non spaventarti se nella tua vita si intravede qualcosa di nuovo, anzi: vivilo come un’opportunità. Stravolgi la tua routine e ogni giorno fai qualcosa di diverso dal solito. Chi lo dice che accendere il cellulare sia la prima cosa da fare la mattina? Cambiare le proprie abitudini significa anche invertire i gesti più semplici che fai appena sveglia. Quindi, inizia dedicando del tempo alla tua beauty routine, poi fai colazione e solo dopo ricordati del telefonino. Oppure, segui un percorso alternativo per andare in ufficio. Scegli un’altra strada per raggiungere l’università. Ma prova anche un nuovo bar per sorseggiare un buon cappuccino e gustare l’immancabile brioche.

Stimola il metabolismo

Per bruciare calorie e riattivare il metabolismo, inizia la giornata con un mix di cereali, semi e frutta. La colazione giusta per i più golosi e per chi ha bisogno di nuove energie. Una buonissima crema Budwig è l’ideale per stimolare il tuo metabolismo: quindi ecco come dimagrire non rinunciando al gusto.

Come dimagrire? Dedica tempo alla meditazione

Meditare ogni giorno può essere un vero elisir per il tuo benessere psicofisico. L'allenamento mindfulness può aiutare a migliorare il tuo rapporto col cibo, organizzando meglio i pasti e acquisendo più fiducia in te stessa e nelle tue capacità di portare avanti la dieta. Insomma, se ai consigli del dietologo unisci qualche esercizio di meditazione, potresti potenziare gli effetti dimagranti. E non dimenticare i benefici della meditazione sulla tua mente.

No a riso e pasta, sì ai cereali integrali

Riso, pasta e tutti gli altri prodotti a base di farina bianca non sono ricchi di elementi nutritivi. Quindi, meglio optare per i cereali integrali che sono un’importante fonte di vitamine del gruppo B, utili per trasformare il cibo in energia (evitando che diventi ciccia). Non solo: garantiscono un prezioso apporto di minerali e fibre. Insomma, sono l’ingrediente perfetto per la tua dieta. Da un lato prolungano la sazietà, dall’altro abbattono l’impatto calorico del cibo. Inutile negarlo: la dieta mediterranea resta amatissima e rinunciare a riso e pasta può essere davvero complicato. Però, se hai a cuore il tuo corpo, fai uno sforzo. Come sostituirli? Opta per il riso integrale, il grano saraceno, il farro e l’orzo. Se preferisci, scegli l’aveva, la segale, il miglio o la quinoa.

Sì a carboidrati e proteine, ma quando?

Per fare del bene al tuo organismo, consuma proteine animali a pranzo, mentre per la cena privilegia i carboidrati. Optando per una cena a base di proteine animali, al contrario, acidificheresti troppo l’organismo in un momento - la notte - in cui l’intestino è meno attivo. Per la cena, i cereali integrali sono il segreto per dormire meglio.

Attenta a ciò che pensi (e a come lo dici)

“Non devo sgarrare”, “Questa volta non esagero”. Sono solo alcuni dei mantra che ti ripeti con insistenza ogni volta che ti metti a dieta ferrea. Eppure, più lo ripeti più la tentazione aumenta. È un meccanismo mentale molto semplice: l’inconscio legge le emozioni che si celano dietro le parole. Quindi, più rinneghi il cibo più le tue prelibatezze preferite ti si palesano davanti agli occhi. Insomma, la mente dà più peso al significato emotivo delle parole, tralasciando quello letterale. E allora, come resistere? Attento a ciò che pensi e dici: cambia il modo di formulare le frasi. Prima regola? Dimentica il “non” e anche espressioni che lasciano trasparire emozioni negative. “Sforzi”, “difficoltà”, “sacrifici” ben si addicono alla situazione che stai affrontando, tra dieta e desiderio di perdere peso in fretta e furia. Eppure, sono parole che proprio non ti fanno bene: per il momento quindi, rimuovile dal tuo vocabolario. Un’altra frase proibita? “Voglio perdere peso”. Te lo ripeti sempre e stai sbagliando. Il motivo? Il verbo “perdere” è usato solitamente in riferimento a un qualcosa per cui faremmo di tutto pur di riaverlo. Quindi, se usato quando parli di peso, potrebbe avere un effetto contrario.

Come rimediare? Basta ripeterti “dimagrire è difficile”. Usa parole motivanti e tieni fisso il tuo obiettivo. “Occasione”, “opportunità”, “bene”, “risultato” sono le espressioni giuste. Elimina “forse” dal tuo dizionario: “sicuro” deve essere il tuo cavallo di battaglia. Non focalizzarti sullo sforzo, ma sul successo. “Sono sempre più magra”, “Mi sento bene”, “Accetto il cambiamento”: ecco cosa devi ricordarti ogni giorno. E se fatichi a mantenere l’energia e la forza di volontà, spargi per la casa bigliettini ben visibili e rileggili ogni volta che ne senti il bisogno. Attenta anche a cosa ti passa per la mente: se ti accorgi che i pensieri negativi prendono il sopravvento, dì “stop” e scacciali via. Al contrario, prediligi i pensieri motivazionali: sono un vero toccasana per la tua dieta.

Scegli l’attività fisica giusta

Che fare sport faccia bene alla salute (e sia quindi un prezioso aiuto per la tua dieta) è fuori discussione. Ma forse non tutti gli sport fanno al caso tuo. Insomma torna a muoverti, ma con piacere. Riprendi il gusto di stare bene scegliendo l’attività fisica che ritieni più vicina al tuo modo di essere. Solo così potrai trovare la voglia di allenarti. Poi, ripeti l’attività per tre volte a settimana.

Assapora ciò che mangi

Per non mettere su chili di troppo bisogna anche saper mangiare. Pranzare o cenare di corsa, divorando il piatto in men che non si dica, ha inevitabili ricadute sul tuo fisico. Il metabolismo ne risente ed è più facile ingrassare. Insomma, quando mangi assapora il piatto, evita distrazioni e non lasciarti prendere dalla fretta. Qualsiasi pietanza abbiamo davanti va goduta a 360 gradi. Quindi, ammira la bellezza del piatto, lasciati inebriare dagli aromi, goditi i profumi e il gusto del cibo. Anche per mangiare serve consapevolezza: è così che creerai un nuovo equilibrio con te stessa. Devi comprendere a fondo l'importanza del cibo ed essere più consapevole dei piaceri che ti regala. Anche l’occhio vuole la sua parte, quindi sbizzarrisciti con la tavola, preparandola con cura. Assapora appieno le sensazioni visive, olfattive e gustative. Per farlo, mangia con calma. Gustati il piacere della lentezza: la vita non è una continua rincorsa.

Come dimagrire? Tieni sotto controllo lo stress

Problemi, imprevisti, difficoltà e stanchezza giorno dopo giorno aumentano il nostro livello di stress. Accumulare tensione, tuttavia, può essere deleterio per la tua dieta. Quindi, per districare i pensieri e alleviare lo stress, il consiglio è praticare yoga o altre attività psico-equilibranti. Inoltre, impara ad ascoltarti di più e dai retta alle tue emozioni: è l’ideale per non rendere il cibo la tua consolazione, un’indispensabile zona comfort o un compensativo a cui è difficile rinunciare.

E se vuoi diminuire ansia e stress, scegli i cibi giusti. Non dimenticare la maggiorana, un cibo utile per diminuire stress, placare nervosismi e contrastare l’insonnia. Non solo: favorisce la digestione. Per consumarla, bevila come infuso o aggiungila ai piatti. Grazie all’apporto di magnesio, sono un toccasana per il sistema nervoso anche legumi, verdure a foglia verde, cereali integrali, latte di mandorla e l’irresistibile cioccolato fondente. La soluzione contro l’ansia? Il pesce azzurro, come tonno, alici e sgombro. Lo stesso vale per la curcuma, una spezia sempre più usata (anche per condire piatti come pasta e verdure saltate). Ci sono poi veri e propri semi del benessere. Semi di girasole (ottimi “spezzafame”), semi di zucca e semi di anice sono perfetti integratori naturali. Per migliorare l’umore, infine, opta per gli spinaci, da mangiare in insalata o nella frittata. Insomma, anche il cibo può tenere sotto controllo lo stress.