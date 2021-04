Per dormire bene e svegliarti in forma il materasso gioca un ruolo fondamentale: ecco allora le 7 regole d’oro da rispettare per scegliere quello più adatto alle tue esigenze

Come scegliere il materasso

Trovare il materasso migliore da comprare non è sempre semplice. Ma se ti svegli con la sensazione di non aver riposato abbastanza o piena di doloretti, forse è ora di cambiare materasso, che gioca un ruolo fondamentale per assicurarti un buon sonno. Ma come si fa a scegliere il materasso giusto?

Un buon materasso deve essere in grado di supportare al meglio il peso del corpo e di rispettare la naturale curvatura della colonna vertebrale onde evitare spiacevoli mal di schiena.

Se stai pensando dunque che è arrivato il momento di rottamare il tuo vecchio materasso e finalmente dormire bene, ecco tutto quello che devi sapere per scegliere il materasso giusto.

Quanto costa un buon materasso?

I materassi in commercio possono avere prezzi molto diversi. In generale il miglior rapporto qualità-prezzo è offerto dai tradizionali materassi a molle. Tuttavia oggi questo tipo di materasso è quasi sempre abbinato ad altre tecnologie, come lo strato in memory foam. Il consiglio di base resta quello di non risparmiare: il basso costo è infatti spesso sinonimo di scarsa qualità.

In generale è possibile acquistare un discreto materasso matrimoniale anche con prezzi tra i 200 e i 400 Euro, ma con l'innalzarsi della qualità si supera anche il migliaio di Euro. Molto dipende anche dall'uso che si fa del materasso, e dall'aspettativa di durata che ne abbiamo. Se sei in cerca di dati più precisi e di recensioni dettagliate può essere utile consultare il test sui materassi realizzato da Altroconsumo, ma ricorda che per consultarlo devi essere socio.

L'importante è comunque aver presente che i prezzi dipendono anche dalla "tecnologia" sfruttata dal materasso. Le principali sono tre:

il materasso a molle

il materasso in lattice

il materasso con memory foam

Il materasso a molle

E' il materasso più tradizionale, e come dice il nome stesso sfrutta l'azione di vere e proprie molle. Ad oggi in quasi tutti i materassi di questo tipo le molle sono contenute all'interno di un rivestimento, e sono infatti dette "molle insacchettate". Questo tipo di materasso resta una scelta piuttosto valida, specie per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. I costi infatti sono più contenuti e le performance - anche a livello di durata - più che apprezzabili.

Materasso in lattice o memory foam?

Un’altra regola da rispettare è partire dalle proprie “abitudini notturne”. Se quando dormi tendi a muoverti molto, la scelta ideale potrebbe essere un materasso in lattice che assicura una buona stabilità alla schiena. Se invece dormi sempre nella stessa posizione, il materasso che fa per te potrebbe essere quello memory foam, ovvero dotato di uno strato simile a schiuma in grado di modellarsi sulla forma del corpo, riducendo così i punti di pressione. Trattandosi di uno strato, il memory foam piò trovarsi associato anche ai materassi a molle, ma anche a quelli in lattice.

I vantaggi del materasso in lattice

Il materasso in lattice è formato da un vero e proprio blocco di lattice (ricavato dall'albero della gomma) che viene lavorato fino a diventare una sorta di schiuma compatta. Questo permette di ottenere un materiale che è allo stesso tempo molto areato e molto morbido al tatto. Oltre a offrire un enorme comfort, il materasso al lattice è particolarmente indicato a livello igienico e soprattutto anallergico e traspirante. In più questo tipo di materasso risulta particolarmente fresco in estate. A ciò si aggiunge il fatto che questo materiale è molto resistente e non ha bisogno di particolari cure, il che lo rende un ottimo investimento.

Materasso Memory

I materassi cosidetti "Memory" sono caratterizzati da uno strato superiore spesso alcuni centimetri che è realizzato con un materiale tecnico chiamato appunto "memory foam". Questo materiale ha la capacità di cedere in maniera misurata sotto il peso e le forme del corpo, ed è proprio questo che gli permette di far assumere la posizione migliore alla nostra colonna vertebrale e di "accogliere" il nostro corpo, attutendo tutti i movimenti.

Il rivestimento del materasso



Un aspetto a cui si presta poca attenzione ma che risulta fondamentale, è anche il rivestimento del materasso. Scegli sempre tessuti naturali come cotone o lino che siano molto traspiranti.

Materasso e allergie

Un altro aspetto da considerare prima di acquistare il materasso giusto sono le eventuali allergie di cui soffri. Se sei per esempio allergica alla polvere, meglio puntare su un materasso in lattice che è anti-acaro. Fai però attenzione, perché molte persone sono allergiche proprio al lattice!

La fodera per il materasso

Quanto dura un materasso?

Infine, tieni presente che un materasso di buona qualità può durare fino a 10 anni. Trascorso questo tempo, però, meglio sostituirlo con uno nuovo!

