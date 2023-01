T re diverse tisane a base di ingredienti selezionati con cura, vitamine e minerali. Oltre ad essere gustose, sono un aiuto prezioso per vincere la stanchezza quotidiana, rinforzare il sistema immunitario e combattere i radicali liberi.

Il corpo per rispondere alle insidie dell'inverno, alla stanchezza e in generale agli impegni di tutti i giorni ha bisogno, in particolare quando fa freddo, di una extra-dose di vitamine e sali minerali. Meglio ancora se assunti regolarmente.

Per facilitarne l'assunzione, Twinings ha pensato alla linea Benessere, che permette a tutti di avere una ricarica in più di energia a portata di tazza.

La linea include tre miscele, pensate per vincere la stanchezza quotidiana, rinforzare il sistema immunitario e combattere i radicali liberi.

Difesa, Energia, Antiossidante: non resta che scegliere l'obiettivo e raggiungerlo con caldi sorsi di tisana.

Alza le difese!

Rinforzare il sistema immunitario non è mai stato così rilassante. La tisana Twinings Benessere Difesa schiera i benefici di vitamina C, tè verde e zenzero, oltre all'echinacea e al limone per contrastare i malanni di stagione.

Mentre tè verde e zenzero sono rispettivamente antiossidante e antinfiammatorio, la combinazione con la vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.

Anche l’echinacea, che ha proprietà immunostimolanti, fa la sua parte. Il gusto brioso e agrumato è merito invece del limone e dello zenzero, che in tazza aggiunge sempre quel tocco vivace e "piccantino" che tanto ci piace.

Quando non sei al massimo delle tue forze, affidati a questa miscela: servila calda, bastano tre minuti di infusione ed ecco pronto il rimedio contro le imboscate dell'inverno.

Fai il pieno di energia!

Se senti di avere le pile scariche, la miscela Twinings Benessere Energia è pensata per ricaricarti. L'infuso aromatizzato mango e ananas con menta e ginseng è dedicato a chi ha uno stile di vita frenetico e ha bisogno di un booster per affrontare meglio la giornata. Questa ricetta è pensata per aiutare a ridurre la stanchezza, sia fisica sia mentale.

L'aroma tropicale del mango e dell’ananas si combina con la freschezza della menta, che ha proprietà digestive e dissetanti. A questo gusto esotico si aggiungono la vitamina B6, che contribuisce al normale metabolismo energetico, e il ginseng, che ha proprietà energizzanti e stimolanti, in grado di ridurre l’affaticamento mentale e fisico.

Bevila al mattino e fai il pieno di energia. Servi la tisana calda, aggiungendo a piacere zucchero o miele. In tre minuti ritroverai tutta l'energia perduta.

Guerra allo stress ossidativo!

La lotta ai radicali liberi ha un nuovo alleato: Twinings Benessere Antiossidante. La miscela unisce limone, finocchio, zenzero e bardana per dichiarare guerra aperta allo stress ossidativo e prendersi cura di sé ogni giorno.

Limone, zenzero e finocchio sono famosi per le loro proprietà antinfiammatorie e digestive. In più, il selenio contribuisce alla protezione delle cellule. Le proprietà drenanti della radice di bardana aiutano a contrastare i segni del tempo. Il profumo intenso e vivace è merito del limone.

Ritaglia una pausa di bellezza solo per te e goditi questa tazza calda, eventualmente addolcita da miele o zucchero, pronta in soli 3 minuti.

La sapienza di Twinings

Da oltre trecento anni Twinings è sinonimo di tè in tutto il mondo. Dal 1706, quando il marchio introdusse per la prima volta la bevanda in Gran Bretagna, i prodotti dell'azienda hanno varcato i confini dell'isola. E oggi sono presenti in 115 Paesi del mondo.

Ci sono all'attivo oltre 50 miscele di tè e infusi alla frutta e alle erbe. La linea di tisane Twinings Benessere è l'ultima nata dell'azienda, pensata per far bene con gusto.