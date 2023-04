Dieta, gli aminoacidi aiutano a perdere peso? Cosa devi sapere

È un segreto degli sportivi: per aumentare la massa muscolare assumono aminoacidi. Da più parti sentiamo anche dire che fanno dimagrire. Ma è proprio vero? E di che cosa si tratta? Ci sono effetti collaterali? Ecco tutto quello che non puoi non sapere

Ne sentiamo parlare spesso, specie dagli sportivi: gli aminoacidi potrebbero aiutare chi è a dieta a perdere peso. Infatti, negli ultimi anni hanno preso piede sul mercato diversi integratori che promettono miracoli. Ma è davvero così? Che cosa sono gli aminoacidi? E quali sono i pro e i contro del loro uso?

Che cosa sono gli aminoacidi

Gli aminoacidi sono l'unità base delle proteine. Volendo immaginarli, potremmo pensare a diversi mattoncini che, uniti da un collante chiamato legame peptidico, formano una lunga sequenza che dà origine, appunto, alla proteina. Il legame che li tiene uniti si spezza nello stomaco e nel duodeno, permettendo così agli aminoacidi di raggiungere l'intestino tenue, dove vengono assorbiti dall’organismo per svolgere le loro diverse funzioni. Le proteine sono essenziali nel metabolismo cellulare, nel rinnovamento dei tessuti e sono adibite al trasporto dei nutrienti. Sono fondamentali nella difesa del sistema immunitario: gli anticorpi che combattono i microrganismi nocivi sono proteine. Quindi, gli aminoacidi sono di fondamentale importanza per la nostra sopravvivenza, poiché senza di essi non avremmo le proteine.

Dieta, così aumenta la massa muscolare e si riduce la fame

Esistono 20 tipi di aminoacidi che creano le proteine. Possono essere distinti in due grandi categorie: gli aminoacidi essenziali, che l'organismo non riesce a sintetizzare, e quelli non essenziali. Ai fini della dieta, i più importanti sono gli aminoacidi essenziali. Che sono otto: fenilalanina, treonina, triptofano, metionina, lisina, leucina, isoleucina e valina. In fase di crescita si aggiungono anche l’istidina e l’arginina. Siccome non vengono prodotti dal nostro organismo, vanno assunti attraverso l'alimentazione. Si trovano in diversi alimenti: uovo, carne, pesce, latticini. Tra gli otto aminoacidi essenziali, poi, quelli che aiuterebbero a dimagrire sono tre: leucina, valina e isoleucina. Infatti, oltre alla sintesi proteica, questi aminoacidi aumentano la massa muscolare, riducono il senso di fame e stimolano il metabolismo della tiroide. Gli integratori di aminoacidi che promettono il dimagrimento contengono leucina, valina e isoleucina. Ma, soprattutto, la leucina, che è considerata la più importante per il dimagrimento.

In che modo gli aminoacidi aiutano a dimagrire

Una volta assorbiti dall'organismo, gli aminoacidi giungono direttamente nei muscoli. Qui vengono utilizzati per costruire le proteine contrattili, di cui rappresentano il 35 per cento. In pratica: aiutano ad aumentare la massa magra muscolare. E, siccome l'aumento di massa muscolare incrementa la capacità dell'organismo di bruciare le calorie a riposo, la conseguenza è che diminuirà la massa grassa. Inoltre, la leucina innalza i livelli di leptina, un ormone che aumenta la sazietà. Alcuni studi hanno dimostrato che l'assunzione di aminoacidi essenziali è associata a una minor prevalenza di sovrappeso e obesità. Gli aminoacidi, dunque, possono essere di aiuto per scolpire la silhouette, quando associati a una dieta ipocalorica e alla pratica sportiva. Tuttavia, prima di assumerli sarebbe meglio confrontarsi con il proprio medico, per capire se è proprio il caso di ricorrere a integratori che contengono queste sostanze e se potrebbero esserci problemi per la propria salute.

Effetti collaterali: cosa devi sapere

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il fabbisogno giornaliero di leucina, valina e isoleucina nelle persone in salute ammonta a 30 mg/kg, vale a dire 10 mg/kg per ciascuno di essi. Il fabbisogno giornaliero complessivo può aumentare fino a 5 o 10 grammi negli atleti che si sottopongono ad allenamenti molto intensi. Gli aminoacidi sono ben tollerati dal nostro organismo. Tuttavia, se usati per tempi prolungati e a dosi eccessive, possono causare effetti indesiderati come nausea e vomito, diarrea e crampi addominali, reazioni allergiche. I pazienti con deficit metabolici non dovrebbero assumerli, poiché vanno ad accumularsi nel sangue e nelle urine e potrebbero creare diversi disturbi. Meglio, quindi, sentire il proprio medico prima di abusarne.